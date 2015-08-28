به گزارش خبرنگار مهر، خط انتقال آب به شهرستان بهاباد امروز با دستور تلفنی وزیر نیرو و با حضور معاون وی در بهاباد و فاز اول مجتمع آبرسانی روستایی ولایت در یزد با حضور وزیر نیرو به صورت همزمان مورد بهره برداری قرار گرفت.

وزیر نیرو در مراسم افتتاح این طرحها، برطرف کردن نیاز مردم به آب به ویژه آب شرب را از امور واجب و از دغدغه های دائمی وزارت نیرو دانست.

حمید چیت چیان با بیان اینکه انتقال آب از حوزه های آبی به استان یزد می تواند بخشی از دغدغه های مردم یزد در زمینه آب را برطرف کند، افزود: عملیات اجرایی خط دوم انتقال آب یزد در حال انجام است و امور با سرعت و جدیت بیشتری پیگیری می شود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان یزد نیز در حاشیه این مراسم در مورد خط انتقال آب بهاباد اظهار داشت: با افتتاح و بهره برداری این خط، ۳۰ لیتر آب در ثانیه از سهمیه آب انتقالی خط اول به استان یزد به شهرستان بهاباد اختصاص می یابد.

انتظار بهابادی ها به سر رسید/ کیفیت آب شرب بهبود می یابد

علی اسلامی، طول خط انتقال آب به این شهرستان را ۷۸ کیلومتر اعلام کرد و افزود: برای اجرای این عملیات بالغ بر ۴۴ هزار و ۴۰۳ میلیون ریال هزینه شده است.

وی با اشاره به تجهیزات این خط انتقال بیان کرد: این خط مجهز به پنج مخزن تعدیل فشار آب، مخزن هزار مترمکعبی ذخیره آب بین راهی، مخزن ذخیره آب پنج هزار مترمکعبی در انتهای مسیر، خط انتقال برق با قدرت ۲۰ کیلووات برای تامین برق مورد نیاز خط انتقال و ... است.

اسلامی ادامه داد: با راه اندازی این خط، کیفیت آب شرب مشترکان شهرستان بهاباد بهبود می یابد و کمبود آب شرب نیز در این شهرستان تا حدی برطرف می شود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد نیز در این مراسم با اشاره به راه اندازی مجتمع آبرسانی ولایت در چهار فاز اظهار داشت: امروز فاز نخست این مجتمع به بهره برداری رسیده و فاز چهارم آن نیز تکمیل شده و به زودی آماده بهره برداری خواهد شد.

فازهای ۲ و ۳ مجتمع آبرسانی روستایی ولایت در دست احداث

محمدرضا حاتمی بیان کرد: فازهای دوم و سوم مجتمع آبرسانی ولایت نیز هم اکنون در دست اجراست و با تامین اعتبار مورد نیاز، به تدریج آبرسانی به روستاهای مدنظر را انجام خواهد داد.

وی عنوان کرد: با راه اندازی فاز یک این مجتمع، روستاهای فهرج، شهدا و علی آباد دشتی آبرسانی خواهند شد.

حاتمی طول خط انتقال این شبکه آبرسانی را ۷.۵ کیلومتر و طول شبکه توزیع را نیز ۱۰ کیلومتر اعلام کرد و افزود: این خط مجهز به ایستگاه پمپاژ، مخزن ذخیره هوایی ۲۰۰ مترمکعبی، مخزن زمینی دو هزار و ۵۰۰ مترمکعبی و ساختمان تاسیسات هزار و ۷۰۰ مترمربعی است.

نیاز به سرمایه گذار خارجی برای تکمیل خط دوم انتقال آب به استان یزد

نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس شورای اسلامی نیز در این مراسم با اشاره به اینکه خط دوم انتقال آب به یزد شتاب خوبی گرفته است، اظهار داشت: به طور قطع با اعتبار دولتی و بودجه سالانه ای که برای این خط در نظر گرفته شده، به جایی نخواهیم رسید.

محمدصالح جوکار بیان کرد: لازم است کارگروهی برای پیگیری سرمایه گذار خارجی در این طرح تشکیل شود زیرا با توجه به اینکه احداث و تکمیل مسیر و لوله گذاری خط انتقال بر عهده خود استان گذاشته شده است، تاکنون نتوانسته ایم سرمایه گذاری پای کار بیاوریم.

بروز بحران آب در تابستان آینده در یزد

وی در مورد آب مورد نیاز صنعت نیز بیان کرد: به طور قطع اگر آب برای صنعت منتقل شود، هدر نخواهد رفت و مردم یزد از آنجا که قدر آب را به خوبی می دانند، در زمینه صنعت به بهترین نحو و با بالاترین ارزش افزوده از آن استفاده خواهند کرد.

رئیس مجمع نمایندگان استان یزد همچنین با اشاره به اینکه تابستان امسال با تزریق چاه های شهرستانهای تفت، میبد، یزد و اشکذر از گرمای شدید رهیدیم، افزود: با توجه به اینکه روستاهای این شهرستانها با مشکل جدی آب مواجه هستند، سال آینده امکان استفاده از آنها فراهم نخواهد بود و بحران بروز می کند.