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۶ شهریور ۱۳۹۴، ۱۵:۳۷

حواشی دیدار ستارگان ایران و جهان؛

تجمع برابر هتل و ترافیک مقابل ورزشگاه/ گفتگوی باقری با خطیبی

تجمع برابر هتل و ترافیک مقابل ورزشگاه/ گفتگوی باقری با خطیبی

تعدادی از هواداران از ساعت ۱۰ صبح مقابل درب هتل المپیک حضور داشتند تا با بازیکنان تیم منتخب جهان عکس یادگاری بگیرند.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های منتخب ستارگان ایران و منتخب ستارگان جهان در شرایطی از ساعت 17:45 دقیقه امروز در ورزشگاه آزادی آغاز خواهد شد که هواداران ساعت‌ها قبل مقابل در استادیوم آزادی حاضر شده‌اند.

* هواداران از ساعت‌ها قبل مقابل ورزشگاه آزادی حضور پیدا کرده بودند و منتظر بازشدن درهای ورزشگاه بودند.

* تعدادی از هواداران ماشین‌های خود را مقابل خیابان ورزشگاه پارک کرده بودند که این تجمع ماشین‌ها باعث ایجاد ترافیک نیمهسنگینی در خیابان منتهی به ورزشگاه شده بود.

* حدود ۳۰ هوادار از ساعت ۱۰ صبح مقابل هتل المپیک حضور پیدا کردند و منتظر حضور بازیکنان منتخب ستارگان جهان بودند تا با آنها عکس بگیرند. آنها هنگام ورود بازیکنان ایرانی از آنها درخواست گرفتن عکس یادگاری می کردند.

* بازیکنان منتخب ستارگان ایران از ساعت ۱۲:۳۰ برای صرف ناهار به رستوران هتل المپیک رفتند و تا ساعتی بعد در لابی هتل بودند.

* کریم باقری نیز همراه رسول خطیبی در لابی هتل حدود یک ساعت با هم صحبت کردند.

کد مطلب 2897613

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