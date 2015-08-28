تجمع برابر هتل و ترافیک مقابل ورزشگاه/ گفتگوی باقری با خطیبی

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیمهای منتخب ستارگان ایران و منتخب ستارگان جهان در شرایطی از ساعت 17:45 دقیقه امروز در ورزشگاه آزادی آغاز خواهد شد که هواداران ساعتها قبل مقابل در استادیوم آزادی حاضر شدهاند.
* هواداران از ساعتها قبل مقابل ورزشگاه آزادی حضور پیدا کرده بودند و منتظر بازشدن درهای ورزشگاه بودند.
* تعدادی از هواداران ماشینهای خود را مقابل خیابان ورزشگاه پارک کرده بودند که این تجمع ماشینها باعث ایجاد ترافیک نیمهسنگینی در خیابان منتهی به ورزشگاه شده بود.
* حدود ۳۰ هوادار از ساعت ۱۰ صبح مقابل هتل المپیک حضور پیدا کردند و منتظر حضور بازیکنان منتخب ستارگان جهان بودند تا با آنها عکس بگیرند. آنها هنگام ورود بازیکنان ایرانی از آنها درخواست گرفتن عکس یادگاری می کردند.
* بازیکنان منتخب ستارگان ایران از ساعت ۱۲:۳۰ برای صرف ناهار به رستوران هتل المپیک رفتند و تا ساعتی بعد در لابی هتل بودند.
* کریم باقری نیز همراه رسول خطیبی در لابی هتل حدود یک ساعت با هم صحبت کردند.
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