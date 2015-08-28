دولت موظف به تکمیل زیر ساخت ها برای امرار معاش است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله عباسعلی سلیمانی ظهر امروز در خطبه های نماز جمعه زاهدان اظهار داشت: دولت باید با برنامه ریزی بستر مناسبی را برای فعالیت مردم در برنامه های شخصی و تعاونی فراهم کند.

وی افزود: دولت وظیفه تامین امنیت، تحصیل، بهداشت و درمان دارد، باید در راه تکمیل این آیتم ها در تمامی نقاط ایران به ویژه مرزنشین جنوب شرقی نهایت تلاش خود را بکار ببرند.

امام جمعه زاهدان بیان کرد:دولتمردان باید با مردم مدارا کنند و بهترین شرایط را برای رفاه مردم فراهم کنند چرا که ائمه نیز به فرمان خداوند برای مدارا با مردم و با هدف فراهم کردن رفاه آنان آمدند.

هفته دولت فرصت مناسبی برای تحکیم پیوند مردم و دولتمردان است

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زاهدان اظهار داشت: هفته دولت فرصت مغتنم و مناسبی برای بازگو کردن خدمات ارایه شده و همچنین پیوند بیشتر دولت با مردم است.

وی با تبریک به مناسبت فرا رسیدن هفته دولت اظهار داشت: این هفته فرصت مناسبی است که مردم بدانند کجا بودند و الان کجایند و چشم انداز چندساله نظام کجا خواهد بود.

نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری گفت: دولت به معنی راس هرم اجرایی نظام اسلامی است و هفته دولت فرصتی مناسبی است تا کارکرد دولت بیشتر به اطلاع مردم برسد.

آیت الله سلیمانی با اشاره به اینکه هفته دولت و برگزاری مناسبت های مختلف نقش بسزایی در همراه سازی مردم و اقشار مختلف با دولتمردان دارد افزود: این مناسبت و پاسخگویی دولتمردان به مردم به درستی پیوند میان مسئولان و آحاد جامعه و همچنین نظام اسلامی را صیقل می دهد.

وی بیان داشت: تاکنون هر دولتی روی کار آمده با شرایط خاصی کشور را تحویل گرفته است و تنگناهایی در این مسیر وجود داشته اما برنامه ریزی دقیق و اصولی باعث رهایی از هرنوع تنگنایی خواهد بود.

تکفیری ها اصل اسلام را نشانه رفته است

به گفته امام جمعه زاهدان، آنانی که کوردلانه نمی‌خواهند این چراغ‌های نورافروز عترت را تحمل کنند، تنها به خود ستم کرده‌اند ما انفجار در بارگاه ائمه اطهار را محکوم می‌کنیم، این کار حماقت بار از سوی دشمنان آل پیامبر و دشمنان طرفداران آل پیامبر (ص) است.

نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان گفت: گروه های افراطی و تکفیری همچون داعش دستاویزی برای استکبار و غرب در راستای تخریب چهره اسلام در جهان هستند.

وی از گروه های تکفیری هم چون داعش به عنوان فرزند نامشروع طالبان و برادر خوانده گروه های القاعده یاد کرد و افزود: این گروهک ها با هدف به نمایش گذاشتن چهره ای خشن از دین اسلام و توسط غرب پدید آمده اند.

امام جمعه زاهدان با بیان اینکه داعش ریشه در همان طالبان آمریکایی دارد ادامه داد: این گروه های افراطی در اصل برای مقابله با مسلمانان ایجاد شده و وحدت مسلمانان را نشانه گرفته است.

وی تاکید کرد: هدف از بازیچه قرار دادن انسان های فریب خورده همچون داعش تنها برای ایجاد اختلاف و نفوذ در صفوف به هم پیوسته مسلمانان و تخریب چهره اسلام در نزد مردم جهان است.

نماینده مقام معظم رهبری در امور اهل سنت سیستان و بلوچستان و کرمان با اشاره به اینکه در طی سال های گذشته جهان اسلام با پدیده های مهمی از جمله ظهور انقلاب اسلامی، بیداری اسلامی و همچنین شکل گیری گروه های تکفیری روبرو بوده است بیان داشت: دنیای استکبار در مواجهه با این پدیده ها رفتارهای متفاوتی از خود نشان داده است.

اندیشه های بزرگ انقلاب با پشتوانه مردمی ضربه نخواهد خورد

نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان گفت: با پشتوانه مردم و حضور مردمی در صحنه های حساس انقلاب، اندیشه های بزرگ انقلاب هیچگاه ضربه نخواهد خورد.

آیت الله عباسعلی سلیمانی اظهار داشت: پس از پیروزی انقلاب اسلامی دشمنان نظام و انقلاب، توطئه های مختلفی را برای ضربه زدن به انقلاب اسلامی در پیش گرفتند که در سایه ولایتمداری و بصیرت مردم تمامی آنها خنثی شد.