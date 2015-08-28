روابط سیاسی الفبای خود را دارد/ باید هوشیار باشیم

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله اسد الله ایمانی در خطبه های نماز جمعه امروز شیراز تاكید كرد: از آغاز پیروزی انقلاب اسلامی تاكنون ۱۷ هزار شهید از طریق ترور جان خود را در راه اسلام و انقلاب داده اند اما استكبار، ایران را حامی تروریست می داند.

وی ادامه داد: كسانیكه از دولت صهیونیستی كه عامل ترور در جهان است حمایت می كنند و نقش مهمی در راه اندازی گروه های تكفیری دارند ایران را كه حامی تمامی مظلومان جهان است را حامی تروریست می دانند كه این نشان از رسوایی نظام استكبار است.

نماینده ولی فقیه در استان فارس با اشاره به فرارسیدن ۱۳ شهریور سالروز شهادت رئیس علی دلواری نیز گفت: روز شهادت رئیس علی دلواری باید متوجه خیانتهای همیشگی انگلیس به ایران و ملت مسلمان بود.

آیت الله ایمانی افزود: طی ۲۰۰ سال گذشته هر روز شاهد این بودیم كه انگلیسی ها به بهانه های مختلف به كشور ما تاخت و تاز كردند و همواره باعث تفرقه شدند.

وی یادآور شد: راه انگلیسی ها همواره ایجاد تفرقه میان شیعه و سنی و نفوذ در عرصه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی یك كشور است.

آیت الله ایمانی تاكید كرد: ملت ما همواره باید هوشیار باشند و به تمامی حركت ها توجه ویژه داشته باشند.

نماینده ولی فقیه افزود: اینكه ما نگرانی كینه های انگلیس ها به مسلمانان و ایرانیان هستیم هیچگونه بحثی در خصوص روابط دیپلماتیك سیاسی ندارد.

وی تصریح كرد: ارتباطات سیاسی در جهان الفبای خودش را دارد اما باید هوشیار بود.

آیت الله ایمانی تاكید كرد: البته مقام معظم رهبری در تمامی این موارد تذكرات لازم را داده اند كه برای تمامی مسئولین و مردم لازم الاجرا است.

نماینده ولی فقیه در استان فارس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش قانونی شورای نگهبان نیز گفت: در اصل ۹۹ و ۹۸ قانون اساسی وظیفه شورای نگهبان مشخص شده و لازم است برای مقابله با شایعات و جریان های روی داده در فضای مجازی به این مباحث توجه ویژه شود.

وی تاكید كرد: شورای نگهبان وظیفه نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی، خبرگان رهبری، ریاست جمهوری را دارد.

امام جمعه شیراز افزود: تایید صلاحیت كاندیداهای حاضر در این انتخابات نیز بر عهده شورای نگهبان است.

آیت الله ایمانی در ادامه سخنان خود با اشاره به حضور وزیر بهداشت و درمان در شیراز، گفت: شیراز از گذشته تاكنون مركز علم بوده و امروز نیز شاهدیم كه این شهر در بخش های مختلف علم پزشكی نه تنها در ایران بلكه در جهان نیز دارای جایگاه است.

وی افزود: فارس این آمادگی را دارد كه در مباحث درمانی و پیشگیرانه مانند گذشته پیشتاز در كشور و همكار دولت باشد البته باید دولت نیز از این فضا به بهترین شكل ممكن استفاده كند.