حفظ وحدت و انسجام ملی راه مقابله با توطئه های دشمن است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین سید محمود علوی با حضور در استان مرکزی و در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه اراک اظهار داشت: به کار گرفتن وحدت و انسجام ملی از ضروری ترین نیازهای جامعه امروز است و تنها با تکیه بر این رکن می توان در برابر تهاجمات دشمنان ایستادگی و مقاومت کرد.

وی با اشاره به لزوم برقراری امنیت و آرامش در جامعه اظهار داشت: اگر بخواهیم ولایتمداری و خداترسی افزایش پیدا کند راه برقراری آن ایجاد آرامش در فضای جامعه است.

حجت الاسلام علوی افزود: برنامه امروز دولت یازدهم این است که در مسیر وحدت و برابری حرکت کرده و همه مردم جامعه به صورت متحد در زیر پرچم نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و نیز تدابیر مقام معظم رهبری حرکت کنند.

وزیر اطلاعات تصریح کرد: دولت یازدهم به دنبال این است که در سایه محبت ایجاد شده میان افراد و گروه های مختلف جامعه آراء را به یکدیگر نزدیک کند.

حجت الاسلام علوی با اشاره به اهداف دولت گفت: دولت قبل از دنبال کردن اهداف اقتصادی و مادی سعی دارد ارزش های انقلاب اسلامی را دنبال کرده و در سایه هم اندیشی مشکلات را رفع کند.

وی افزود: نظام اسلامی موظف است که هم در جهت ارتقای زندگی مادی و هم زندگی معنوی جامعه تلاش و زمینه برخورداری مردم از نعمت های مادی و معنوی را فراهم کند.

وزیر اطلاعات تصریح کرد: فرزندان این آب و خاک باید براساس حلم و بردباری با یکدیگر رفتار کرده و مشت های گره کرده خود را برای دشمنان نشان دهند.

حجت الاسلام علوی با اشاره به فعالیت های وزارت اطلاعات گفت: وزارت اطلاعات نیز به عنوان بخشی از دستگاه دولت در راستای برقراری امنیت و آرامش جامعه حرکت کرده و با رشادت های سربازان گمنام امام زمان(عج) امنیت را در تمام سطح به ارمغان می آورد و با هوشیاری تمام فرصت دشمنان را برای نفوذ از بین می برد.

وی افزود: وحدت در جامعه در شرایطی موثر است که بتوان آن را در سایه ایجاد روابط محبت آمیز میان افراد جامعه برقرار کرد.