دستگاه ها برنامه ریزی برای اقتصاد مقاومتی را موردتوجه قرار دهند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله مصطفی علما در خطبه های این هفته نماز جمعه کرمانشاه، به هفتم شهریور ماه سالروز انفجار تروریستی در حرم حضرت امیر المومنین (ع) و شهادت آیت الله سید محمد باقر حکیم اشاره کرد و گفت: در این حادثه تروریستی نزدیک به ۷۰ نفر از شیعیان به شهادت رسیدند.

وی همچنین سالروز انفجار دفتر نخست وزیری و شهادت شهیدان رجایی و باهنر در هشتم شهریور ماه را یادآور شد و گفت: این دو شهید گرانقدر شخصیت هایی والا با صفات و خصوصیاتی عالی بودند که هفته دولت به نام آنها نامگذاری شده است.

آیت الله علما گفت: این دو شخصیت ارزشمند مطیع امام و اسلام و مدافع تفکر بنیانگذار کبیر انقلاب بودند و دولتمردان ما باید از این دو شهید بزرگوار که پرهیزگاری، اخلاص، تقوا و مردمی بودن از خصوصیات بارز آنها بود الگو بگیرند.

امام جمعه کرمانشاه در ادامه به دیدار اخیر اعضای هیئت دولت با مقام معظم رهبری اشاره کرد و گفت: رهبر معظم انقلاب در این دیدار نکات مهمی ارائه کردند که باید همه ما به آن توجه داشته باشیم.

وی با بیان اینکه آمریکا به دنبال سوء استفاده از مذاکرات هسته ای است، یادآور شد: دولت باید به شدت مراقب باشد و اجازه نفوذ آمریکا در امور سیاسی و مملکتی کشور را ندهد.

علما با اشاره به سخنان رهبر انقلاب مبنی بر اینکه ایران بازار خارجی ها نشود، گفت: ارتباط و داد و ستد باید دو سویه و متقابل باشد اما نسخه شفا بخش همان اقتصاد مقاومتی است.

امام جمعه کرمانشاه با تاکید بر اینکه همه دستگاه های اجرایی باید با برنامه ریزی و تدبیر اقتصاد مقاومتی را مورد توجه قرار دهند، تصریح کرد: اشتغالزایی برای جوانان امر مهمی است که تمامی مسئولان باید خود را در قبال آن موظف و مسئول بدانند.

نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه در ادامه خواستار توجه بیش از پیش مسئولین به موضوع فرهنگ شد و گفت: مسئولین فرهنگی مسئولیت دشواری بر عهده دارند و کار فرهنگی مقدم بر کار اقتصادی است.

علما گفت: در مورد مدیریت ساخت فیلم و تئاتر باید توجه ویژه ای شده و آثار تولید شده باید با جنبه انقلابی و تفکرات اسلامی همخوانی داشته باشد چرا که رعایت موازین اسلامی همواره مورد تاکید بوده است.