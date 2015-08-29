۲۹ پروژه اقتصادی در خرم آبادافتتاح می شوند

حبیب الله خجسته پور ‌فرماندار خرم آباد در گفتگو با خبرنگار مهر به پروژه های قابل افتتاح شهرستان خرم آباد در هفته دولت اشاره کرد و اظهار داشت: امسال ۱۱۲ پروژه عمرانی در حوزه شهرستان خرم آباد آماده افتتاح در هفته دولت بود.

وی با اشاره به اینکه ۲۹ پروژه اقتصادی در شهرستان خرم آباد طی هفته دولت افتتاح خواهند شد افزود: این تعداد پروژه قابلیت فراهم کردن اشتغال برای ۷۰ نفر را خواهند داشت.

فرماندار خرم آباد افتتاح عملیات گازرسانی شهر سپیددشت را از مهمترین پروژه های عمرانی قابل افتتاح در هفته دولت دانست و بیان کرد: همچنین در این ایام برای تامین بخشی از آب شرب شهر خرم آباد آب چشمه گلستان به تصفیه خانه این شهر انتقال پیدا خواهد کرد.

خجسته پور به افتتاح پروژه هایی در زمینه کشاورزی و دامپروری از جمله آبیاری بارانی زمین های کشاورزی شهر خرم آباد در ایام هفته دولت اشاره کرد و افزود: افتتاح طرح های عمرانی چند روستای خرم آباد و همچنین افتتاح شش طرح های هادی روستایی از دیگر پروژه های قابل افتتاح در این ایام خواهد بود.

وی با بیان اینکه سال گذشته تخصیص اعتبارات شهرستان خرم آباد به خوبی صورت گرفت ادامه داد: طی سال جاری پروژه های زیادی در سطح شهرستان برای دهه فجر امسال آماده بهره برداری خواهند شد و سعی خواهد شد در ایام دهه فجر پروژه های بیشتری نسبت به هفته دولت در سطح شهرستان خرم آباد افتتاح شود.

فرماندار خرم آباد تعداد پروژه های افتتاح شده طی ایام هفته دولت سال گذشته در حوزه شهرستان خرم آباد را ۱۱۱ پروژه برشمرد و اضافه کرد: این در حالی است که مجموع پروژه های قابل افتتاح امسال در هفته دولت به ۱۴۱ پروژه افزایش یافته است.