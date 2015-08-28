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۶ شهریور ۱۳۹۴، ۱۵:۵۱

در خطبه های نماز جمعه شهرستان‌های آذربایجان شرقی مطرح شد؛

دولت از واردات بی‌رویه کالاهای غیرضروری پرهیز کند

دولت از واردات بی‌رویه کالاهای غیرضروری پرهیز کند

تبریز - امام جمعه شهرستان آذرشهر با اشاره به ضرورت نهادینه کردن فرهنگ صرفه جویی در کشور گفت: در مقابل دولت نیز باید از واردات بی‌رویه کالاهای غیرضروری پرهیز کند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمود نورپور ظهر امروز در خطبه های نماز جمعه شهرستان آذرشهر  با بیان اینکه شهیدان رجایی و باهنر الگوهای مسئولان و مدیران باشند، افزود: این دو شهید بزرگوار خدمت به مردم را اولویت کارها قرار داده بودند و با ساده زیستی تلاش می کردند تا مشکلات جامعه کاهش یابد.

وی سپس با اشاره به هفته دولت، از زحمات دولتمردان تشکر کرده و به دیدار هیئت محترم دولت با مقام معظم رهبری به بیانات مقام معظم رهبری اشاره کرد و ادامه داد: کاهش تورم، آرامش و ثبات نسبی در زمینه اقتصادی، مهار نوسانات تند قیمت کالاها و پایان دادن به مذاکرات هسته ای خواسته مردم و رهبری است.

امام جمعه آذرشهر به ضرورت هوشیاری و عدم اعتماد به آمریکا تاکید کرد و گفت: آمریکا قابل اعتماد نیست و نباید از دشمنان اسلام غافل بود.

حجت الاسلام نورپور به ضرورت حفظ و تقویت اتحاد و انسجام مردم و مسئولان و پرهیز از حاشیه سازی  و تفرقه افکنی تاکید کرد و افزود: یکی دیگر از نیازهای کشور توجه به مسائل فرهنگی و دینی مردم و توریج سبک زندگی اسلامی است.

وی به ضرورت حفظ شتاب پیشرفت علمی کشور نیز اشاره کرد و گفت: امیدواریم دولت یازدهم که وارد سال سوم خدمت خویش شده در عمل به توصیه های مقام معظم رهبری و برآورده ساختن مطالبات ملی و انقلابی موفق باشد.

امام جمعه آذرشهر به برگزاری دو انتخابات مهم مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی در اسفند ۹۴ نیز اشاره کرد و گفت: همه بدانند ما در آستانه انتخابات مهم نیاز به حفظ و تقویت برادری و اتحاد و ثبات و امنیت داریم و از هرگونه حاشیه سازی و زیر سوال بردن نهاد های انقلابی و مردمی به شدت باید پرهیز کرد.

حج مهدوی نشانگر اقتدار و قدرت مسلمانان در جهان اسلام است

امام جمعه موقت اهر نیز در خطبه های نماز جمعه این هفته اهر گفت: حج مهدوی نشانگر اقتدار و قدرت مسلمانان در جهان اسلام بوده که به تبعین یک حج استکبارستیزی است.

حجت‌الاسلام محمود دینی با اشاره به اینکه عملکرد دولت در راستای تامین نیازهای مردم باشد، اظهار داشت: دولت بایستی به کمبودهای جامعه توجه کرده و عملکرد خود را هفته دولت برای مردم آشکار کند.

امام جمعه موقت اهر ولایت فقیه را کلید حل تمامی مشکلات کشور دانست و افزود: اگر ولایت نباشد جامعه به فساد و تباهی کشیده خواهد شد.

وی با بیان اینکه پرداخت زکات با نماز آمیخته است، تصریح کرد: پرداخت زکات در جهت رفع نیازهای مستضعفان و امتحانی برای ثروتمندان از سوی خداوند متعال است.

خطیب جمعه اهر ادامه داد: ترویج پرداخت زکات موجب بهره مندی نیازمندان و تبدیل آن به یک فرهنگ در راستای ریشه کنی فقر در جامعه ضروری است.

حجت الاسلام دینی با تاکید براینکه اعمال حج از همه عمل ها واجب و مهم تر است، اضافه کرد: حج مهدوی نشانگر اقتدار و قدرت مسلمانان در جهان اسلام بوده که به تبعین یک حج استکبارستیزی است.

امام جمعه موقت اهر در پایان به بانکداری اسلامی نیز اشاره کرد و گفت: جوانان در رابطه با دریافت وام ازدواج هفت خان رستم را طی می کنند و این مقدار کم و ناچیز وام های ازدواج مانعی برای تشکیل خانواده در جامعه امروز تبدیل شده است.

حجت الاسلام مصطفی باقری بنابی امام جمعه بناب

بحث مذاکرات هسته ای نباید به کوچه و بازار کشیده شود

امام جمعه شهرستان بناب نیز در خطبه های نماز جمعه این شهرستان با بیان اینکه آنهایی که با نفس توافقات و مذاکرات هسته ای کشمکش دارند در برابر ولایت بی ادبی می کنند و این نوعی خسارت و جسارت است، گفت: بحث مذاکرات هسته ای نباید به کوچه و بازار کشیده شود.

حجت الاسلام شیخ مصطفی باقری بنابی با اشاره به اینکه بنده به نتایج توافق و برجام کاری ندارم و تاکنون نیز در این ارتباط صحبت نکرده ام، ادامه داد: بنده نمره قبولی و یا نمره مردودی نیز به نتایج این مذاکرات نمی دهم ولی بحث این مذاکرات نبایستی به کوچه و بازار کشیده می شد که متأسفانه این اتفاق افتاد و اینها اسرار نظام هستند و متأسفانه هر کسی در تأیید و یا تکذیب این مذاکرات صحبت می کند.

وی تصریح کرد: ما با ولایت فقیه بیعت کردیم، ولایتی که در اختیارش تیم های متخصص قرار دارند و فصل الخطاب رهبری است، نه فلان گروه، فلان روزنامه و یا فلان حزب سیاسی.

رئیس شورای فرهنگ عمومی بناب با تأکید بر اینکه باید در تمام مراحل زندگی گوش به فرمان رهبری باشیم، گفت: قطعاً آن موقع است که نظام اسلامی دوام پیدا خواهد کرد.

حجت الاسلام باقری بنابی افزود: در عالم سیاسی انتقاد کردن مانع ندارد ولی تا چه حد، لذا وظیفه تک تک ماست که زبانی و عملی تابع ولایت باشیم و در راستای اهداف رهبری قدم برداریم، آنهایی که به ولایت مطلقه فقیه معتقد و پای بند هستند، باید در عمل نیز آن را ثابت کنند.

کد مطلب 2897673

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