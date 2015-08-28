به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمود نورپور ظهر امروز در خطبه های نماز جمعه شهرستان آذرشهر با بیان اینکه شهیدان رجایی و باهنر الگوهای مسئولان و مدیران باشند، افزود: این دو شهید بزرگوار خدمت به مردم را اولویت کارها قرار داده بودند و با ساده زیستی تلاش می کردند تا مشکلات جامعه کاهش یابد.

وی سپس با اشاره به هفته دولت، از زحمات دولتمردان تشکر کرده و به دیدار هیئت محترم دولت با مقام معظم رهبری به بیانات مقام معظم رهبری اشاره کرد و ادامه داد: کاهش تورم، آرامش و ثبات نسبی در زمینه اقتصادی، مهار نوسانات تند قیمت کالاها و پایان دادن به مذاکرات هسته ای خواسته مردم و رهبری است.

امام جمعه آذرشهر به ضرورت هوشیاری و عدم اعتماد به آمریکا تاکید کرد و گفت: آمریکا قابل اعتماد نیست و نباید از دشمنان اسلام غافل بود.

حجت الاسلام نورپور به ضرورت حفظ و تقویت اتحاد و انسجام مردم و مسئولان و پرهیز از حاشیه سازی و تفرقه افکنی تاکید کرد و افزود: یکی دیگر از نیازهای کشور توجه به مسائل فرهنگی و دینی مردم و توریج سبک زندگی اسلامی است.

وی به ضرورت حفظ شتاب پیشرفت علمی کشور نیز اشاره کرد و گفت: امیدواریم دولت یازدهم که وارد سال سوم خدمت خویش شده در عمل به توصیه های مقام معظم رهبری و برآورده ساختن مطالبات ملی و انقلابی موفق باشد.

امام جمعه آذرشهر به برگزاری دو انتخابات مهم مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی در اسفند ۹۴ نیز اشاره کرد و گفت: همه بدانند ما در آستانه انتخابات مهم نیاز به حفظ و تقویت برادری و اتحاد و ثبات و امنیت داریم و از هرگونه حاشیه سازی و زیر سوال بردن نهاد های انقلابی و مردمی به شدت باید پرهیز کرد.

حج مهدوی نشانگر اقتدار و قدرت مسلمانان در جهان اسلام است

امام جمعه موقت اهر نیز در خطبه های نماز جمعه این هفته اهر گفت: حج مهدوی نشانگر اقتدار و قدرت مسلمانان در جهان اسلام بوده که به تبعین یک حج استکبارستیزی است.

حجت‌الاسلام محمود دینی با اشاره به اینکه عملکرد دولت در راستای تامین نیازهای مردم باشد، اظهار داشت: دولت بایستی به کمبودهای جامعه توجه کرده و عملکرد خود را هفته دولت برای مردم آشکار کند.

امام جمعه موقت اهر ولایت فقیه را کلید حل تمامی مشکلات کشور دانست و افزود: اگر ولایت نباشد جامعه به فساد و تباهی کشیده خواهد شد.

وی با بیان اینکه پرداخت زکات با نماز آمیخته است، تصریح کرد: پرداخت زکات در جهت رفع نیازهای مستضعفان و امتحانی برای ثروتمندان از سوی خداوند متعال است.

خطیب جمعه اهر ادامه داد: ترویج پرداخت زکات موجب بهره مندی نیازمندان و تبدیل آن به یک فرهنگ در راستای ریشه کنی فقر در جامعه ضروری است.

حجت الاسلام دینی با تاکید براینکه اعمال حج از همه عمل ها واجب و مهم تر است، اضافه کرد: حج مهدوی نشانگر اقتدار و قدرت مسلمانان در جهان اسلام بوده که به تبعین یک حج استکبارستیزی است.

امام جمعه موقت اهر در پایان به بانکداری اسلامی نیز اشاره کرد و گفت: جوانان در رابطه با دریافت وام ازدواج هفت خان رستم را طی می کنند و این مقدار کم و ناچیز وام های ازدواج مانعی برای تشکیل خانواده در جامعه امروز تبدیل شده است.

بحث مذاکرات هسته ای نباید به کوچه و بازار کشیده شود

امام جمعه شهرستان بناب نیز در خطبه های نماز جمعه این شهرستان با بیان اینکه آنهایی که با نفس توافقات و مذاکرات هسته ای کشمکش دارند در برابر ولایت بی ادبی می کنند و این نوعی خسارت و جسارت است، گفت: بحث مذاکرات هسته ای نباید به کوچه و بازار کشیده شود.

حجت الاسلام شیخ مصطفی باقری بنابی با اشاره به اینکه بنده به نتایج توافق و برجام کاری ندارم و تاکنون نیز در این ارتباط صحبت نکرده ام، ادامه داد: بنده نمره قبولی و یا نمره مردودی نیز به نتایج این مذاکرات نمی دهم ولی بحث این مذاکرات نبایستی به کوچه و بازار کشیده می شد که متأسفانه این اتفاق افتاد و اینها اسرار نظام هستند و متأسفانه هر کسی در تأیید و یا تکذیب این مذاکرات صحبت می کند.

وی تصریح کرد: ما با ولایت فقیه بیعت کردیم، ولایتی که در اختیارش تیم های متخصص قرار دارند و فصل الخطاب رهبری است، نه فلان گروه، فلان روزنامه و یا فلان حزب سیاسی.

رئیس شورای فرهنگ عمومی بناب با تأکید بر اینکه باید در تمام مراحل زندگی گوش به فرمان رهبری باشیم، گفت: قطعاً آن موقع است که نظام اسلامی دوام پیدا خواهد کرد.

حجت الاسلام باقری بنابی افزود: در عالم سیاسی انتقاد کردن مانع ندارد ولی تا چه حد، لذا وظیفه تک تک ماست که زبانی و عملی تابع ولایت باشیم و در راستای اهداف رهبری قدم برداریم، آنهایی که به ولایت مطلقه فقیه معتقد و پای بند هستند، باید در عمل نیز آن را ثابت کنند.