به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام علی خاتمی در خطبه های نماز جمعه شهر زنجان افزود: در طول دو سال گذشته دولت یازدهم همواره موفقیتهایی را در سایه هدایتهای مقام معظم رهبری، حضور مردم در صحنه و فعالیتها و تلاشهای دولتمردان داشته است.
وی با بیان اینکه توجه به حوزه اقتصاد و رفع چالشها و مشکلات این حوزه همواره مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده، نگاه ویژه به این بخش را خواستار شد و افزود: توجه به بحثهای فرهنگ و اقتصاد تاکید مقام معظم رهبری در جمع دولتمردان بود و دولت را به توجه بیشتر به سیاستهای اصل ۴۴ و اقتصاد دانشبنیان رهنمون کردند.
حجتالاسلام خاتمی با بیان اینکه مقام معظم رهبری اجرای سیاستهای اصل ۴۴ را بهعنوان یک امر مهم و اساسی در برونرفت اقتصاد کشور از مشکلات عنوان کرده و بر آن تاکید دارند، افزود: اصل ۴۴ نباید تنها در حرف اجرا شود بلکه باید همه بخشهای اصل ۴۴ بهصورت واقعی اجرا و عملیاتی شود.
نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه زنجان در ادامه به روند اجرای طرح تحول اقتصاد و بایستههایی که باید در روند اجرای این طرح اجرا شود، اشاره کرد و افزود: از دیدگاه مقام معظم رهبری در طرح تحول اقتصادی، برنامهریزی خوبی صورت گرفته است اما باید با تقویت استقلال اقتصادی و مبارزه با مفاسد اقتصادی، جامعه را آبادتر کرد.
حجتالاسلام خاتمی افزود: همه دستگاهها و نهادها باید در زمینه مبارزه با فساد اقتصادی متحد و همدل شوند و چالشهای فراروی اقتصاد کشور را رفع کنند.
وی با بیان اینکه دشمن همواره کوشیده با ایجاد فرآیند ایرانهراسی و اسلامهراسی به اهداف شوم خود علیه جهان اسلام برسد، افزود: اسلامهراسی، ایرانهراسی و ایرانستیزی با این عنوان که ایران حامی تروریسم است، از توطئههای دشمنان بهشمار میرود.
نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه زنجان افزود: متاسفانه امروزه جهان اسلام با هجمه فراوانی در زمینه اسلامهراسی روبهرو است و غرب با ایجاد گروههای تروریستی سعی در تخریب چهره اسلام و مسلمانان دارد که جهان اسلام باید هوشیارانه مقابله کند.
وی در ادامه موفقیت تیم مذاکره کننده و به سرانجام رساندن مذاکرات هستهای را یادآور شد و افزود: مقام معظم رهبری از تیم مذاکره کننده تقدیر کردند اما هوشیاری و توجه را نسبت به اینکه دشمن، دشمن است مورد تاکید قرار دادند.
وی در ادامه با اشاره به آغاز سال تحصیلی جدید، تحقق عدالت آموزشی را در کشور مورد تاکید قرار داد و گفت: یک میلیون لشکر علمی نظام اسلامی از جمله تعلیمدهندگان، مدیر، مربی و معلم و نزدیک ۱۴ میلیون دانشآموزان سرمایههای آینده کشور محسوب میشوند.
نماینده ولیفقیه در استان زنجان با اشاره به هفته دولت، گفت: این هفته بهعنوان فرصتی برای بازگو کردن خدمات دولت محسوب میشود.
حجت الاسلام خاتمی در ادامه با تاکید بر اینکه ضروری است تا قانون عملیات بانکی بدون دغدغه و بدون ربا که آماده ارائه به مجلس شورای اسلامی است، به صورت کامل و جامع اجرایی شود گفت رباخواری از جمله گناهانی است که از دیدگاه قرآن کسی که ربا میخورد، خود را برای مبارزه با خداوند متعال آماده میکند.
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