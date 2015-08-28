افراد شایسته به بهانه تغییر دولت حذف نشوند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عبدالکریم عابدینی در خطبه های نماز جمعه این هفته قزوین که با حضور مرتضی بانک معاونت کل نهاد ریاست جمهوری برگزار شد با تاکید بر احترام متقابل در میان همه آحاد مردم گفت: در قرآن کریم سفارشات متعددی در خصوص احترام آمده که رعایت آن ناشی از داشتن تقواست.

وی با گرامیداشت هفته دولت به شهادت رجایی و باهنر اشاره و تصریح کرد: این روز به عنوان روز مبارزه با تروریسم تعیین شده و ایران اسلامی با تقدیم بیش از ۱۷ هزار قربانی و شهید در این زمینه بیشترین آسیب را دیده که قاطبه آنها از نخبگان و انقلابیون و مبارزان بودند.

عابدینی یادآورشد: مدعیان دروغین مبارزه با تروریسم از جمله امریکا، اسرائیل و انگلیس هستند در مثلث شوم تروریسم هنوز خود را پرچمدار مبارزه با تروریسم و زمامداری دنیا می داند اما در مقابل ما هم مدعی ولایت خداوند در سراسر جهان هستیم که انشاالله محقق خواهد شد.

وی مهمترین وظیفه دولت را اقامه دین دانست و گفت: اقامه دین به این معنا نیست که دولت برود نماز بخواند بلکه به معنای آن است که رشوه، تبعیض و فعالیت بانک های ربوی را ریشه کن کند همانگونه که دین می گوید و دومین وظیفه دولت ایجاد آسایش و امنیت برای مردم و رفع نگرانی و اضطراب از جامعه است مثلا شرایط متزلزل و قراردادی کار جوانان که هر لحظه ممکن است کار خود را از دست بدهند در ردیف نگرانی هاست.

خطیب جمعه قزوین بیان کرد: رسالت مهم دیگر دولت ایجاد شغل است که خوشبختانه در این زمینه و همچنین کنترل تورم نمره قبولی گرفته اما لازم است با رفع تبعیض به توزیع عادلانه امکانات هم کمک کند.

افراد نالایق کنار بروند

نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین اظهارداشت: استفاده از افراد شایسته باید در دولت جدی گرفته شود و افراد لایق به راحتی حذف نشوند برای نمونه یک نفر که در فتنه ۸۸ نقش داشته و دانشجویان را تشویق به آشوب می کرده و متعاقبا از دانشگاه اخراج شده دوباره بازگشته که شاید دور از چشم رییس جمهور باشد اما باید دانست آنهایی که شایستگی ندارند باید بروند پی کارشان. اینقدر نگویید دولتی رفته و دولتی جدید آمده است.

وی ادامه داد: وظیفه بعدی دولت مبارزه با بی بند و باری است؛ نگویید ائمه جمعه با هنر مشکل دارند، هنر مقدس است ما با اختلاط زنان و مردان در کنسرت ها که منافی بادین و حتی اخلاق و اشاعه دهنده فساد و بی غیرتی است مشکل داریم و آن را بشدت نفی می کنیم؛ آیا هنر به معنی اشاعه فحشاست؟ اگر اینگونه است لعنت خداوند بر اینگونه هنرهاست.

عابدینی تصریح کرد: ما این پدیده ها را نفی می کنیم اما بعضی می گویند از بالا به ما گفته شده با این موضوعات کاری نداشته باشیم اما مگر بالاتر از حق تعالی وجود دارد؟

وی مبارزه با تهاجم فرهنگی داخلی و خارجی را از دیگر وظایف دولت دانست و افزود: در تلویزیون که یک نهاد دولتی است دیدیم که خانمی با لباس مفتضحی جلوی ریاست جمهوری ظاهر شد که پوشیدن آن حتی جلوی محارم نیز کراهت دارد،این توهینی مسلم به ملت و شخص رییس جمهور بود.

نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین با اشاره به موضوع مذاکرات هسته ای و با بیان این که طرف مقابل اهدافی را دنبال می کرده است گفت: تسلیم کردن ایران اسلامی، نفوذ و یارگیری در داخل کشور، ایجاد اختلاف بین صفوف مردم، جلوگیری از پیشرفت تکنولوژی ایران و سلب اعتماد ملت های مسلمان نسبت به ایران از اهداف شومی بود که طرف مقابل پیگیری می کرد که خدا را شکر همه آنها را با خود به گور برد.

انسجام بین مسئولین استان قزوین به سمع و نظر ریاست جمهوری برسد

حجت الاسلام عابدینی با ابراز رضایت از وجود انسجام بین مسئولان استانی گفت: از معاون نهاد ریاست جمهوری انتظار داریم این انسجام خوبی که بین مسئولان استان وجود دارد را به اطلاع رئیس جمهور برسانند تا برای دیگران نیز الگو باشد.

قبل از خطبه های نماز جمعه مرتضی بانک معاون کل نهاد ریاست جمهوری گزارشی از دستاوردهای خدمات دلت ارائه کرد.