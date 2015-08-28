رشد علمی در کشور به دور از دغدغه های سیاسی پیگیری شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام قربانعلی دری نجف آبادی در خطبه های نماز جمعه اراک اظهار داشت: رشد علمی کشور همواره از تاکیدات مقام معظم رهبری است که باید به دور از دغدغه های سیاسی مدنظر قرار گرفته و اجرایی شود.

وی افزود: پایه و اساس ارتقای دانشگاه ها رشد علمی و فرهنگی است و همفکری و همکاری دانشجویان بسیار می تواند در حل مشکلات جامعه موثر باشد.

دری نجف آبادی بیان داشت: هفته دولت یادگاری از شهیدان رجایی و باهنر است و این دو الگو از شخصیت های نظام اسلامی و سرداران رشیدی هستند که در خدمت امام خمینی(ره) فعالیت کرده و به فیض شهادت نائل شدند.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی با اشاره به هفته دولت تصریح کرد: هفته دولت فرصت خوبی است برای دولتمردان که به شهرها و استان های مختلف سفر کرده و از نزدیک با مردم و شرایط استان ها ارتباط داشته باشند.

دری نجف آبادی افزود: استان مرکزی ظرفیت های بسیاری دارد و تنها یک استان صنعتی به شمار نمی آید بلکه بستری برای پرورش مغزها و استعدادها است که باید از این ظرفیت غافل نشده و بهره بگیریم.

وی یادآور شد: تورم و رکود هر دو به اقتصاد کشور آسیب می زنند و بری رفع تورم باید زمینه رونق اقتصادی به وجود آید البته تاکنون قدم هایی برای رفع مشکلات برداشته شده اما با توجه به پتانسیل های خوبی که استان مرکزی دارد می توان گام های موثرتری برداشت.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی در پایان گفت: اگر همه با تفاهم و تعامل وارد شویم می توانیم ضمن کمک به تولید در مسیر افزایش تولید ناخالص ملی حرکت کرده و مشکلات اقتصادی کشور را برطرف کنیم.