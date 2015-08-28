بودجه سال آینده ۱۵ آذرماه به مجلس ارائه می شود

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت محمد باقر نوبخت روز جمعه در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه مشهد در جوار بارگاه منور رضوی افزود: هر سال با فرارسیدن سالروز دو شهید خدوم انقلاب اسلامی فرصتی فراهم می شود تا نسبت به ظلمی که به جمهوری اسلامی ایران وارد شده صحبتی شود و خدمات دولتمردان به مردم ارائه شود.

وی اظهار کرد: دو سال از عمر دولت می گذرد و در این مدت موفقیت های بسیار برای کشور به دست آمده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی به شرایط سخت دولت فعلی برای مذاکره با شش قدرت بزرگ جهانی اشاره کرد و گفت: یک تربیت شده مکتب انقلاب اسلامی و ارادتمند رهبر معظم انقلاب پرچم هدایت این مذاکرات را برعهده گرفت.

نوبخت با بیان اینکه ما برای مذاکره نیازمند تقویت بنیان های اقتصادی بودیم، خاطر نشان کرد: تورم بیش از ۴۰ درصد و رشد اقتصادی منفی و عدم ثبات اقتصادی باعث شده بود نتوانیم به صورت قدرتمند در مذاکرات شرکت کنیم لذا ابتدا تصمیم دولت بر این شد که مشکلات اقتصادی را در کوتاه ترین زمان ممکن حل و فصل کند.

وی افزود: در شرایط بسیار بدی قرار داشتیم و تحریم های ظالمانه باعث شده بود از ظرفیت چهار میلون بشکه نفتی خود تنها یک میلیون بشکه را به فروش برسانیم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: قدرت های بزرگ دنیا می خواستند هرچه می گویند به کرسی بنشانند و ایران را به عنوان یک کشور آسیب پذیر معرفی کنند اما با هدایت و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب نتوانستند به اهداف شوم خود دست پیدا کنند.

نوبخت به شرایط بد اقتصادی در دولت گذشته اشاره کرد و گفت: نوسانات قیمت ها، سیاست های غلط در حوزه نرخ ارز، کاهش اعتبار پول ملی را باید فراموش کرد و قطعا در شرایط فعلی وضعیت ما نسبت به گذشته تغییر کرده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی اظهار کرد: هرچند هم اکنون نیز قیمت ها در حال افزایش است اما هنر ما این بود که جلوی افزایش تورم ۴۰ درصدی را بگیریم و آن را به ۱۴درصد برسانیم هرچند اعتقاد داریم باید این سیاست ها بازهم اصلاح شود و بر همین اساس یک رقمی شدن نرخ تورم از سیاست های دولت است.

سخنگوی دولت یادآور شد: در همین مکان مقدس رئیس جمهوری برای نخستین بار عنوان کردند اقدام خروج از رکود آغاز شده و اکنون ما به این وعده خود عمل کرده ایم هرچند باید شرایط نسبت به گذشته نیز تغییر کند و اعتقاد داریم که باید نرخ رشد اقتصادی به هشت درصد برسد.

وی به یکی دیگر از دستاوردهای دولت در حوزه پزشکی اشاره کرد و گفت: اجرای طرح تحول نظام سلامت از دیگر اقدامات ارزشمند دولت است که قطعا در دو سال باقیمانده به صورت جدی تر دنبال می شود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی اظهار کرد: از بهار سال ۹۳ تا بهار امسال طبق آمارهای رسمی ۷۰۰ هزار فرصت شغلی در کشور ایجاد شده است هرچند اعتقاد داریم این ظرفیت باید افزایش پیدا کند.

نوبخت با بیان اینکه لبخندهای پشت میز مذاکره جنبه تمسخر داشت گفت: به آن ها می گفتیم که شما اقتصاد ما را فلج کردید اما اکنون ما شرایط اقتصادی را به شکل مناسبی فراهم کرده ایم و به آن ها می گوییم تحریم ها دیگر هیچ اثری ندارد.

وی ادامه داد: آنها خیلی خوش خیال بودند که می خواستند ملتی که هشت سال در جنگ تحمیلی ایستادگی کرده و در یک روز نخست وزیر و رئیس جمهوری خود را تقدیم انقلاب کرده است، اینک تسلیم شود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی اظهار کرد: دولت دوست دارد حقوق کارمندان خود را افزایش دهد، قیمت ها کاهش پیدا کند و رونق اقتصادی به صورت کامل محقق شود اما متاسفانه برای تحقق برخی از موارد ناتوان هستیم و باید این تحریم ها شکسته می شد.

سخنگوی دولت با اشاره به اینکه اساس کار ما در برنامه ششم توسعه رشد هشت درصدی سالانه اقتصاد است افزود: از ابتدای سال جاری ۳۸ هزار نفر وارد بازار کار شده اند و این موضوع در یک شرایط بسیار سخت اتفاق افتاد اما دولت به صورت کامل به مصوبات مجلس احترام می گذارد.

وی به برخی از اولویت های طرح های عمرانی کشور اشاره کرد و گفت: اجرای طرح های دارای پیشرفت بیش از ۸۰ درصد، طرح هایی که به توازن منطقه کمک می کنند و طرح هایی که در بین چند طرح قرار می گیرند از اولویت های عمرانی دولت است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی ادامه داد: دولت موضوعاتی از جمله بحران آب، محیط زیست، صندوق های بازنشستگی و صنعت گردشگری را نیز در اولویت کارهای خود قرار داده است.