به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالی نژاد ظهر جمعه در آیین پیش راه‌اندازی فاز اول خط یک و كلنگ زنی خط دو مترو اصفهان توسعه طرح‌های عمرانی و حمل و نقلی در راستای ارتقای وضعیت زیست محیطی شهر اصفهان را ضروری دانست و اظهار داشت: بر این اساس اجرای پروژه‌هایی همچون متروی اصفهان که می تواند نقش بسزایی در کاهش آلاینده‌های شهر اصفهان داشته باشد امری مهم است.

وی ایجاد مدیریت هماهنگ در شهر اصفهان در حوزه حمل و نقل و کنترل آلاینده‌های زیست محیطی را از جمله اولویت‌های مدیریت شهری اصفهان عنوان کرد و افزود: در این راستا باید توجه داشت که اصفهان به عنوان اولین شهر ایران نسبت به راه اندازی حمل و نقل ریلی اقدام کرده واین در حالی است که هنور موفق به بهره برداری از این طرح تا پیش از این نشده بود.

شهردار اصفهان در ادامه کاهش حداقل ۳۰ درصدی بار ترافیکی شهر اصفهان با راه اندازی مترو در این شهر را از جمله مزیت‌های قطار شهری عنوان کرد و گفت: اگر این طرح انجام شود كاهش بار ترافیكی و توزیع متوازن ترافیك را در سطح شهر اصفهان خواهیم داشت.

وی با بیان این مطلب كه اگر بخواهیم ارتقا جایگاه ملی و منطقه ای داشته باشیم باید دیپلماسی شهری نوین ارائه دهیم اظهارداشت: لازم است زیرساخت های این مهم ایجاد شود لذا احداث مترو ضروری است.

جمالی‌نژاد در ادامه اعتبار مورد نیاز برای راه اندازی هر یک کیلومتر مترو را ۱۴۰ میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: بر اساس قانون ۵۰ درصد از این اعتبار باید از محل اعتبارات دولتی و ۵۰ درصد نیز از محل اعتبارات شهرداری تامین شود که در این زمینه طی سال‌های اخیر دولت همکاری لازم را نداشته است.

وی اضافه کرد: البته باید یاد آورشوم که تامین بخشی از هزینه مترو نیز بر دوش مردم سنگینی می کند و دولت باید تنها ۳۰ درصد از این اعتبار را از شهرداری دریافت کند.

شهردار اصفهان با اشاره به این كه مهم ترین موضوعی كه در سفرهای دولت در اهواز و مشهد مطرح شد تخصیص اعتبار مترو به صورت ۱۰۰درصد بود بیان كرد: متاسفانه این مهم برای اصفهان اختصاص نیافت و امید است تا پایان سال ۹۶ این اعتبار اختصاص یابد.

وی با اشاره به تخصیص ۶۰۰ میلیون دلار اعتبار برای مترو اصفهان در قالب مصوبه هیات دولت در سفر به اصفهان بیان داشت: هنوز این اعتبار تخصیص نیافته و از وزیر کشور درخواست دارم نسبت به پیگیری تامین این اعتبار برای اصفهان توجه داشته باشند.

جمالی‌نژاد با بیان این كه اصفهان سكه دورویی است كه یك طرف آن ویژگی ها و شایستگی هاست و روی دوم ظلم ها و محرومیت هایی است كه به آن شده است، ادامه داد: كلان شهرها مشكلاتی از جمله آشفتگی ها، تغییر كاربری های فضای سبز و افزایش نرخ جمعیت، آلودگی آب و خاك دارند.