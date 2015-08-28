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۶ شهریور ۱۳۹۴، ۱۷:۴۵

حواشی دیدار ستارگان ایران و جهان؛

ترکیب نفرات دو تیم اعلام شد/ حضور دو شماره ۶ و نیمکت نشینی عادل

ترکیب نفرات دو تیم اعلام شد/ حضور دو شماره ۶ و نیمکت نشینی عادل

ترکیب تیم فوتبال منتخب ستارگان ایران برای دیدار خیرخواهانه با تیم منتخب جهان درحالی اعلام شد که دو شماره ۶ تاریخی فوتبال کشورمان در بین ۱۱ نفر اصلی قرار گرفتند.

به گزارش خبرنگار مهر، کادرفنی تیم فوتبال منتخب ستارگان ایران اسامی ۱۱ بازیکن این تیم برای مسابقه با ستارگان فوتبال ایران اعلام شد که کریم باقری و جواد نکونام بازیکنان شماره ۶ تاریخ فوتبال ایران بصورت همزمان در ترکیب تیم ایران به میدان می‌روند.

بر اساس این گزارش، احمدرضا عابدزاده، مهدی هاشمی‌نسب، یحیی گل‌محمدی، جواد زرینچه، کریم باقری، جواد نکونام، علیرضا نیکبخت واحدی، حمید استیلی، علی کریمی، فرهادمجیدی و خداداد عزیزی نفراتی هستند که از ابتدا در ترکیب تیم ایران قرار گرفتند. همچنین عادل فردوسی‌پور روی نیمکت ایران نشسته است.

ویتور بایا، فابیو کاناوارو، فرناندو هیه‌رو، فرناندو کوتو، گایزکا مندییتا، لوئیس فیگو، روبرتو کارلوس، میشل سالگادو، ادگار داویدز، مارسل دسایی و دوایت یورک نفرات تیم ستارگان جهان را تشکیل می‌دهند.

خداداد افشاریان داور این بازی است و عباس رضوی به عنوان سرمربی و علی پروین به عنوان مدیر تیم ایران در این مسابقه حضور دارند.

کد مطلب 2897736

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