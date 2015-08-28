رنجبر، رحیمی و کهنسال پارالمپیکی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا رحیمی، با شکست حریف خود در مرحله یک شانزدهم، به مصاف نماینده ژاپن در یک هشتم رفت و با غلبه بر او به یک چهارم راه یافت. وی در این مرحله نیز با موفقیت حریف کره ای را پشت سر گذاشت و به نیمه نهایی رسید. وی در نیمه نهایی مقابل حریف آمریکایی خود مغلوب شد و از راه یابی به فینال بازماند.

رحیمی علاوه بر کسب سهمیه پارالمپیک، روز یکشنبه، برای کسب مدال برنز، مقابل نماینده روسیه به میدان خواهد رفت و جدال برای کسب نشان طلا نیز بین نمایندگان آمریکا و چین خواهد بود.

ابراهیم رنجبر در مرحله یک شانزدهم با شکست حریف ترکیه‎ای به جمع کمانداران مرحله یک هشتم پیوست و در این مرحله به حریف کره‌ای باخت اما موفق به کسب سهمیه پارالمپیک شد.

محدثه کهنسال، جوان ترین کماندار تیم ملی نیز در مرحله یک شانزهم حریف انگلستانی خود را مغلوب کرد و سهمیه دیگری برای کاروان ایران به دست آورد. وی در مرحله یک هشتم با پذیرش شکست مقابل نماینده روسیه، به کار خود پایان داد.

راضیه شیرمحمدی، دیگر بانوی کماندار تیم ملی در رشته ریکرو، در مرحله یک شانزدهم مقابل نماینده فرانسه که در مسابقات مقدماتی عنوان هشتم را به دست آورده بود، قرار گرفت و مغلوب شد اما وی هنوز یک فرصت برای کسب سهمیه دارد.

این فرصت از آنجایی به وجود آمد که در میان شانزده نفر اول رقابتهای ریکرو زنان، یک نفر علاوه بر سهمیه انفرادی، سهمیه تیمی را از قبل به دست آورده و به خاطر اینکه هر کماندار، بیشتر از یک سهمیه را نمی تواند کسب کند، این فرصت برای دو نفری که پس از نفر شانزدهم، بیشترین امتیاز را به دست آورده اند به وجود آمد تا با برگزاری یک رقابت میان آنها، یک نفر بتواند این سهمیه را بدست آورد.

مجید کاکوش، نماینده ایران در مسابقات کامپوند، کلاس W۱ در مسابقات مرحله یک شانزدهم مقابل حریف رومانیایی به برتری دست یافت اما در یک هشتم به روسیه باخت و موفق به کسب سهمیه نشد.

روز گذشته نیز هادی نوری، دیگر نماینده کشورمان در رقابتهای کامپوند موفق به کسب اولین سهمیه برای کاروان ایران شد و تاکنون تیم ملی کشورمان ۴ سهمیه از رقابتهای جهانی آلمان بدست آورده است.

رقابتهای جهانی تیر و کمان معلولان آلمان، با امتیاز کسب سهمیه مستقیم بازی های پارالمپیک ریو، از دوم شهریور ماه در شهر دوناشینگن با حضور ۲۶۲ کماندار از ۴۸ کشور جهان آغاز به کار کرده است.