به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، جنگنده های متجاوز عربستان سعودی امروز در ادامه حملات خود به یمن یک خودرو را در مسیر حرض و الملاحیظ در استان حجه هدف قرار دادند.
در این حمله ۵ شهروند یمنی به شهادت رسیدند و شماری زخمی شدند.
رسانه های عرب زبان از شهادت ۵ شهروند یمنی در بمباران استان حجه توسط عربستان سعودی خبر دادند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، جنگنده های متجاوز عربستان سعودی امروز در ادامه حملات خود به یمن یک خودرو را در مسیر حرض و الملاحیظ در استان حجه هدف قرار دادند.
در این حمله ۵ شهروند یمنی به شهادت رسیدند و شماری زخمی شدند.
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