شهادت ۵ شهروند یمنی در بمباران استان حجه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، جنگنده های متجاوز عربستان سعودی امروز در ادامه حملات خود به یمن یک خودرو را در مسیر حرض و الملاحیظ در استان حجه هدف قرار دادند.

در این حمله ۵ شهروند یمنی به شهادت رسیدند و شماری زخمی شدند.