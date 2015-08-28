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۶ شهریور ۱۳۹۴، ۱۸:۱۸

شهادت ۵ شهروند یمنی در بمباران استان حجه

شهادت ۵ شهروند یمنی در بمباران استان حجه

رسانه های عرب زبان از شهادت ۵ شهروند یمنی در بمباران استان حجه توسط عربستان سعودی خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، جنگنده های متجاوز عربستان سعودی امروز در ادامه حملات خود به یمن یک خودرو را در مسیر حرض و الملاحیظ در استان حجه هدف قرار دادند.

در این حمله ۵ شهروند یمنی به شهادت رسیدند و شماری زخمی شدند.

کد مطلب 2897744
سمیه خمارباقی

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