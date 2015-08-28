به گزارش خبرنگار مهر، علی کفاشیان در حاشیه تمرین عصر امروز تیم ملی و در جمع خبرنگاران با بیان این مطلب افزود: ما بازی مشکلی را مقابل تیم ملی گوام داریم. کی‌روش برنامه‌ریزی دقیقی برای دیدارهای باقیمانده انجام داده و طبق برنامه او، تیم ملی پیش می‌رود و بازیکنان تمرینات بسیار جدی و پرانگیزه انجام می‌دهند تا بتوانند یک بازی خوب را مقابل گوام برگزار کنند.

وی در پاسخ به این پرسش که چه تدابیری برای عدم تداخل اردوهای تیم امید و تیم ملی بزرگسالان انجام خواهید داد؟ اظهار کرد: در هر صورت این تداخل خواه ناخواه به وجود می‌آید، اما قرار است ما جلسه‌ای را بین کارلوس کی‌روش و مسئولان تیم فوتبال امید ایران برگزار کنیم تا هر چه زودتر این مشکل برطرف شود.

رئیس فدراسیون فوتبال ایران در ادامه خاطرنشان کرد: تمام تلاش‌مان این است که هر دو تیم در مسابقاتی که پیش رو دارند موفق باشند تا بتوانیم در دو جبهه موفق باشیم و نه تیم ملی بزرگسالان متضرر شود و نه تیم المپیک ما.

وی در پاسخ به این پرسش که وضعیت بازیکنان سرباز به کجا انجامید و آیا مهرداد پولادی به ایران بازخواهد گشت یا خیر،؟ تاکید کرد: ما تابع مقررات هستیم و هر آنچه که آنها بگویند ما باید اجرا کنیم.

کفاشیان درخصوص مهرداد پولادی نیز گفت: پولادی به ایران برمی‌گردد. قرار بود خیلی زودتر از اینها بیاید اما متاسفانه این امر میسر نشد و برنگشت ولی مطمئن باشید او به ایران بازخواهد گشت زیرا هیچ کجا بهتر از ایران برای بازیکنان وجود ندارد. اگر او برگردد به نفع خودش است و می‌تواند ادامه فوتبالش را در ایران ادامه دهد.

وی در پاسخ به این پرسش که تفاهم نامه‌ای بین شما و سازمان نظام وظیفه درخصوص بازیکنان سرباز منعقد شده بود که متاسفانه با نیامدن پولادی تا حدودی بین شما و سازمان نظام وظیفه اختلاف پیش افتاد؟، تصریح کرد: شک نکنید که ما تابع مقررات هستیم و هر آنچه نظام وظیفه بگوید انجام خواهیم داد اما من اطمینان دارم که پولادی بازخواهد گشت و فوتبالش را در اینجا ادامه خواهد داد.

رئیس فدراسیون فوتبال در پاسخ به این پرسش که آیا بین شما و وزیر ورزش اختلاف وجود دارد؟، یادآور شد: من که با ایشان هیچ اختلافی ندارم و هیچ مشکلی بین ما نیست. هرکسی نقاط ضعف و قدرتی دارد و من پاسخگوی همه مشکلات هستم و ان شاء الله تمامی مشکلات به زودی حل خواهد شد.

وی در پایان و درخصوص وضعیت چمن کمپ تیم ملی فوتبال ایران گفت: زمین شماره یک کمپ که از چمن خوبی برخوردار است در اختیار تیم ملی است و قرار است زمین شماره ۲ را نیز بازسازی کرده و آن را هم برای تیم های ملی آماده کنیم.