فوتبال گوام سطح بالایی ندارد/ انگیزه جوانان تیم ملی بالاست

به گزارش خبرنگار مهر، امید عالیشاه در حاشیه دومین تمرین تیم ملی قبل از دیدار مقابل گوام با بیان این مطلب افزود: قبل از هر چیز خدا را شکر می کنم که به تیم ملی دعوت شده ام و تمام تلاشم را می‌کنم تا بتوانم برای تیم ملی کشورم موفق باشم.

وی در خصوص شناخت از تیم گوام نیز تصریح کرد: این تیم از سطح فوتبال بالایی برخوردار نیست و نمی تواند حریف سرسختی برای ما باشد و ما تمام تلاش خود را خواهیم کرد تا بتوانیم نتیجه خوبی را در مقابل این تیم کسب کرده و سه امتیاز را به دست بیاوریم.

عالیشاه در پایان و در پاسخ به این سوال که با رقبایت در تیم ملی چه خواهی کرد؟ توضیح داد: تمام تلاش خود را به کار می بندم تا بتوانم بازیکنی باشم که کی‌روش می خواهد، اما در خصوص اینکه چه کسی در ترکیب تیم ملی قرار خواهد گرفت، این سرمربی است که نظر نهایی را می دهد.