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۶ شهریور ۱۳۹۴، ۱۸:۳۹

رئیس جمعیت هلال احمر خبر داد؛

رایزنی برای خرید هلی کوپترهای امداد و نجات روسی

رایزنی برای خرید هلی کوپترهای امداد و نجات روسی

رئیس جمعیت هلال احمر گفت: درصدد تجهیز ناوگان هلی کوپترهای امداد و نجات خود هستیم و روسیه می‌تواند در این زمینه به صورت فعال وارد میدان رقابت با دیگر کشورها برای تأمین محصولات مورد نیاز ما باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید امیرمحسن ضیائی که روز گذشته در رأس هیئتی به منظور بررسی توانمندی‌های روسیه در تامین بالگردهای امداد و نجات به مسکو سفر کرده است از نمایشگاه بین‌المللی هوا و فضای روسیه (ماکس ۲۰۱۵) بازدید و با صاحبان صنایع هلی‌کوپتر سازی این کشور دیدار و گفت‌وگو کرد.

به گفته رئیس جمعیت هلال احمر، درصدد تجهیز و به روز کردن ناوگان هوایی امداد و نجات خود به هلی‌کوپترهای جدید و مجهز هستیم و روسیه می‌تواند در این زمینه به‌صورت فعال وارد میدان رقابت با دیگر کشورها برای تأمین محصولات مورد نیاز ایران شود.

شرکت‌های روسی در نمایشگاه بین‌المللی هوا و فضای روسیه (ماکس ۲۰۱۵)  به‌صورت چشمگیر توانمندی و تولیدات روسیه در طراحی و تولید هلی‌کوپتر و تجهیزات امداد و نجات را به نمایش گذاشته اند.

کد مطلب 2897763
حبیب احسنی پور

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