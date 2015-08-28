رایزنی برای خرید هلی کوپترهای امداد و نجات روسی

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید امیرمحسن ضیائی که روز گذشته در رأس هیئتی به منظور بررسی توانمندیهای روسیه در تامین بالگردهای امداد و نجات به مسکو سفر کرده است از نمایشگاه بینالمللی هوا و فضای روسیه (ماکس ۲۰۱۵) بازدید و با صاحبان صنایع هلیکوپتر سازی این کشور دیدار و گفتوگو کرد.
به گفته رئیس جمعیت هلال احمر، درصدد تجهیز و به روز کردن ناوگان هوایی امداد و نجات خود به هلیکوپترهای جدید و مجهز هستیم و روسیه میتواند در این زمینه بهصورت فعال وارد میدان رقابت با دیگر کشورها برای تأمین محصولات مورد نیاز ایران شود.
شرکتهای روسی در نمایشگاه بینالمللی هوا و فضای روسیه (ماکس ۲۰۱۵) بهصورت چشمگیر توانمندی و تولیدات روسیه در طراحی و تولید هلیکوپتر و تجهیزات امداد و نجات را به نمایش گذاشته اند.
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