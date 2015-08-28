هفته هفتم لیگ برتر فوتسال؛ برد پرگل تاسیسات مقابل دبیری/ شکست سنگین نماینده قم مقابل مقاومت

هفته هفتم مسابقات لیگ برتر فوتسال با پیروزی پرگل تاسیسات مقابل دبیری و همچنین شکست عجیب و سنگین یاسین پیشرو قم مقابل تیم مقاومت البرز همراه بود.