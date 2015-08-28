برد پرگل تاسیسات مقابل دبیری/ شکست سنگین نماینده قم مقابل مقاومت

به گزارش خبرنگار مهر هفته هفتم لیگ برتر فوتسال از ساعت ۱۷ امروز جمعه در شهرهای مختلف برگزار شد که بعضی از مسابقات این هفته بسیار پرگل از آب در آمد.
در یکی از دیدارهای حساس تیم صدرنشین تاسیسات دریایی در تهران به مصاف تیم دبیری تبریز رفت که این مسابقه در پایان با نتیجه پرگل ۷ بر یک به سود دبیری خاتمه یافت. به این ترتیب تاسیسات دریایی با ۱۹ امتیاز به صدرنشینی خود در لیگ برتر ادامه می دهد.
در دیگر دیدار حساس این هفته تیم گیتی پسند در قرچک میهمان تیم شهید منصوری که این بازی با نتیجه تساوی 6 بر 6 خاتمه یافت.
در دیگر دیدار پرگل این هفته در قم نتیجه عجیبی رقم خورد و تیم یاسین پیشرو قم برابر مقاومت البرز با نتیجه ۸ بر ۲ شکست خورد.
نتایج هفته هفتم لیگ برتر فوتسال به این شرح است:
* کاشی نیلو ۲- فرش آرا ۴
* فردوسی مشهد ۴- شهروند ۱
* تاسیسات دریایی ۷- دبیری تبریز ۱
* مس سونگون ۴- آذرخش بندرعباس ۱
* میثاق تهران ۴- حفاری اهواز ۴
* شهید منصوری 6- گیتی پسند 6
* یاسین پیشرو ۲ – مقاومت ۸
جدول لیگ برتر در پایان هفته هفتم:
۱- تاسیسات دریایی ۱۹ امتیاز
۲- مس سونگون ۱۳ امتیاز
۳- یاسین پیشرو ۱۲ امتیاز
۴-گیتی پسند اصفهان ۱1 امتیاز
۵- میثاق تهران ۱۱ امتیاز
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۱۳- آذرخش بندرعباس ۶ امتیاز
۱۴- کاشی نیلو ۴ امتیاز
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