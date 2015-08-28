سه امتیاز بازی با گیتی پسند مهم است/ درصدد افتخارآفرینی هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، محمد ربیعی عصر جمعه در کنفرانس خبری پیش از بازی با تیم گیتی پسند در اردبیل افزود: بازی بسیار مهمی را در پیش رو داریم و با تمام احترامی که برای تیم گیتی پسند قائلیم اما تنها سه امتیاز بازی را می خواهیم.

وی کسب امتیازات کامل این بازی خانگی را برای تیم شهرداری اردبیل حیاتی دانست و ادامه داد: در این راستا برنامه های ویژه ای برای بازی فردا تدارک دیده ایم و تمام توان خود را برای پیروزی در زمین خواهیم گذاشت.

سرمربی تیم فوتبال شهرداری اردبیل در عین حال تیم گیتی پسند را از تیم های بسیار خوب و با ساختار تیمی برشمرد و تاکید کرد که برای از کار انداختن این تیم و رسیدن به امتیازات بازی نقاط ضعف و قوت این تیم را بطور کامل آنالیز کرده ایم.

وی با بیان اینکه برای بازی فردا دو بازیکن مصدوم داریم که به بازی نمی رسند، تصریح کرد: مجید خدابنده لو و ابراهیم کوه افکن بازیکنانی هستند که با مصدومیت مواجه هستند.

ربیعی همچنین با اشاره به بازی این تیم در مقابل مس کرمان در هفته دوم این رقابتها بیان داشت: بازی با مس کرمان یک بازی کاملا استراتژیک و تاکتیکی از طرف تیم شهرداری بود و با تلاش بازیکنان و کادر فنی به موفقیت دست یافتیم.

وی با بیان اینکه پس از این بازی سایت باشگاه مس کرمان ادعای ناداوری کرده که به اعتقاد کارشناسان درست نیست، یادآور شد: این در حالی است که به تائید کارشناسان داوری بازیکن مس در این بازی که دارای یک کارت زرد بود، باید کارت زرد دوم را هم می گرفت و اخراج می شد.

سرمربی تیم شهرداری اردبیل با تاکید بر اینکه در شان باشگاه ما نیست که به این مسایل که تیم مس پرداخته، بپردازیم، متذکر شد: این بی انصافی است که بازی کاملا برتر تیم ما را با این چنین مسایل بخواهند تحت تاثیر قرار بدهند.

وی با اشاره به اینکه ما در بازی برابر مس هشت موقعیت گل داشتیم ولی تیم مس تنها دو موقعیت و علاوه بر آن اینکه مالکیت توپ هم در دست تیم شهرداری بود، اضافه کرد: با این وجود باشگاه مس یک باشگاه قابل احترام است و ما به این تیم احترام می گذاریم.

ربیعی حمایت همه جانبه مردم و هواداران تیم شهرداری اردبیل را برای بازی فردا خواستار شد و عنوان کرد: همچنین از تمام مسئولان استانی و نهادهای مرتبط می خواهم با توجه به کمبود امکانات در بخش های مختلف حمایت همه جانبه ای از تیم داشته باشند، چراکه این تیم متعلق به استان اردبیل است و نباید ما را تنها بگذارند.

وی با بیان اینکه هم اکنون بسیاری از هواداران اردبیلی به عشق این تیم زندگی می کنند، تاکید کرد که ما نیز به عشق این هواداران و مردم اردبیل بازی می کنیم و در صدد افتخارآفرینی هستیم.