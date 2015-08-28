به گزارش خبرنگار مهر، رضا صادقی عصر امروز جمعه پس از شکست تیمش مقابل فرشآرای مشهد در جمع خبرنگاران رسانههای گروهی با اشاره به شرایط این مسابقه و دلایل باخت در این بازی اظهارداشت: اگرچه تیم ما در این مسابقه عملکرد خوبی از خود به نمایش گذاشت اما متأسفانه بازیکنان ما در استفاده از موقعیتها، عملکرد بسیار ضعیفی دارند.
وی ادامه داد: ما بازیکنان جوانی در ترکیب خود داریم که این بازیکنان هنوز نمیدانند چگونه از فرصتهای خود استفاده کنند و متأسفانه به تیم حریف نیز موقعیت میدهند.
سرمربی تیم فوتسال کاشی نیلوی اصفهان درباره دلیل شکست تیمش در این مسابقه افزود: باید بگویم که مقصر این باخت من هستم زیرا در فوتسال اگر از موقعیتهای خود استفاده نکنیم، گل دریافت کرده و این موضوع در بازی امروز مشخص بود.
وی بیان داشت: ما در ضد حملات از تیم حریف گل دریافت کردیم و متأُسفانه در این دیدار خانگی متحمل شکست شدیم اما تلاش میکنیم که از بحران خارج شویم.
صادقی با بیان اینکه تلاش میکنم برای بازیهای آینده تغییراتی در تیم ایجاد کنم، بیان کرد: در حال حاضر باید چند بازیکن باتجربه به ترکیب تیم اضافه کنیم تا وضعیت ما بهبود پیدا کند و این تغییرات در هفته آینده اجرایی میشود.
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