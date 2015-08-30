صدرنشینی پیکان در هفته فرار میزبانان از شکست/مدعیان قعرنشین شدند!

به گزارش خبرنگار مهر، هفته سوم از رقابتهای فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور شنبه عصر با برگزاری ۱۰ مسابقه پیگیری شد که در یکی از مهمترین دیدارها تیم پیکان در تهران با ۳ گل ایرانجوان بوشهر را شکست داد تا به خاطر تفاضل گل بهتر نسبت به شهرداری اردبیل و ماشین سازی تبریز به صدر جدول رده‌بندی این رقابتها صعود کند. ایرانجوان با این باخت قعرنشین این رقابتها لقب گرفت.

شهرداری اردبیل که این فصل را با کسب نتایج قابل قبول آغاز کرده، در خانه با ۳ گل گیتی پسند را مغلوب کرد تا دیگر اتفاق جالب این هفته را رقم زده و به رده دوم صعود کند. در بین تیم‌های بالای جدول این ماشین‌سازی تبریز بود که در خارج از خانه و در زمین فولاد یزد به پیروزی دست یافت تا رده سوم جدول را از آن خود کند.

خیبر خرم‌آباد صدرنشین قبلی این مسابقات هم در خانه برابر مس رفسنجان به تساوی بدون گل رسید و به رده پنجم سقوط کرد. مس کرمان هم پس از شکست هفته پیش برابر شهرداری اردبیل، در خانه با ۲ گل داماش گیلان را مغلوب کرد تا به رده چهارم جدول برسد.

از دیگر اتفاقات جالب این هفته، فرار پاس همدان از شکست خانگی برابر فجرسپاسی بود. این تیم با گل دقیقه ۲+۹۰ روح‌الله سلطانی از باخت نجات پیدا کرد تا عملکرد ضعیف خود در فصل جاری را ادامه دهد. نفت مسجدسلیمان که در این فصل از لیگ برتر به دسته اول سقوط کرد، در ادامه ناکامی‌های خود در زمین خونه به خونه مغلوب شد و به رده هفدهم سقوط کرد.

جدال دو تیم مدعی صنعت نفت آبادان و نساجی مازندران هم با تساوی ۲ بر ۲ به پایان رسید، آنهم در شرایطی که آبادانی‌های میزبان در دقیقه ۷۶ و با یک ضربه پنالتی از باخت نجات یافتند. این نتیجه صنعت را به رده ششم فرستاد اما نساجی مازندران با کسب دومین امتیازش در فصل جاری، به رده پانزدهم رسید.

در پایان دیدارهای این هفته، نفت مسجدسلیمان، پارسه تهران، گیتی پسند اصفهان و ایرانجوان بوشهر که در سال‌های گذشته جزو مدعیان لیگ دسته اول بودند، امروز در مربع قعرنشینان قرار گرفته و شرایط خوبی ندارند.

نتایج کامل دیدارهای هفته سوم از لیگ دسته اول به شرح زیر است:

* فولاد یزد یک - ماشین‌سازی تبریز ۲

* خونه به خونه بابل ۲ - نفت مسجدسلیمان صفر

* آلومینیوم هرمزگان ۲ - گل‌گهر سیرجان صفر

* خیبر خرم آباد صفر - مس رفسنجان صفر

* آلومینیوم اراک ۲ - پارسه تهران ۲

* شهرداری اردبیل ۳ - گیتی پسند صفر

* پاس همدان یک - فجرسپاسی شیراز یک

* پیکان تهران ۳ - ایرانجوان بوشهر صفر

* مس کرمان ۲ - داماش گیلان صفر

* صنعت نفت آبادان ۲ - نساجی مازندران ۲

جدول رده‌بندی لیگ دسته اول در پایان هفته سوم