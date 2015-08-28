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۶ شهریور ۱۳۹۴، ۲۱:۴۶

وزیر آموزش و پرورش خبر داد:

اختصاص هزار میلیاردتومان اعتبار برای اجرای طرح رتبه‌بندی معلمان

اختصاص هزار میلیاردتومان اعتبار برای اجرای طرح رتبه‌بندی معلمان

زنجان- وزیر آموزش و پرورش از اختصاص هزار و ۳۵۰ میلیارد تومان اعتبار برای اجرای طرح نظام رتبه‌بندی معلمان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اصغر فانی عصر جمعه در جمع خبرنگاران از اختصاص هزار و ۳۵۰ میلیارد تومان اعتبار برای طرح نظام رتبه‌بندی خبر داد و افزود: این طرح براساس مصوبه هیئت‌دولت سال ۹۳ است و در این راستا تخصیص هزار و ۳۵۰ میلیارد تومان علاوه‌بر بودجه مصوبه آموزش و پرورش از اول مهرماه ۹۴ اجرا خواهد شد.

وی اظهار داشت: معلمان در مهرماه سال‌جاری با احکام جدید فعالیت خود را آغاز می‌کنند.

وزیر آموزش و پرورش به پروژه‌های مسکن مهر اشاره کرد و اظهار داشت: متاسفانه در سایت‌های مسکن مهر به فضای آموزشی توجه نشده و هیچ‌گونه فضای آموزشی پیش‌بینی نشده است.

فانی تاکید کرد: این وزارتخانه با کمک استانداری‌ها و ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها مبادرت به تامین فضای آموزش کرده است.

وی گفت: برای سال تحصیلی جدید ۹۴ و ۹۵ ما مشکلی برای مدرسه‌های مسکن مهر نداریم.

وزیر آموزش و پرورش با مطلوب ارزیابی کردن پروژه‌های آموزشی در استان، افزود: خیرین در زمینه اجرای پروژه‌های آموزشی، آموزش و پرورش را کمک کنند.

 

 

 

 

 

کد مطلب 2897790

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    نظرات

    • معلم بی پول ۰۰:۱۱ - ۱۳۹۴/۰۶/۰۷
      0 0
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      چرااضافه کار معلمین 20سال به بالا راپرداخت نمی کنیدوهمچنین معوقات افزایش احکام رزمندگان وماموریتها پرداخت نمی شود
    • نادرحسنی ۱۷:۲۴ - ۱۳۹۴/۰۶/۰۷
      0 0
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      چرا باید بازنشستگان فرهنگی که عمروجوانی خود واگذاشتند دراین رتبه بندی جایی نداشته باشند?

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