به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اصغر فانی عصر جمعه در جمع خبرنگاران از اختصاص هزار و ۳۵۰ میلیارد تومان اعتبار برای طرح نظام رتبه‌بندی خبر داد و افزود: این طرح براساس مصوبه هیئت‌دولت سال ۹۳ است و در این راستا تخصیص هزار و ۳۵۰ میلیارد تومان علاوه‌بر بودجه مصوبه آموزش و پرورش از اول مهرماه ۹۴ اجرا خواهد شد.

وی اظهار داشت: معلمان در مهرماه سال‌جاری با احکام جدید فعالیت خود را آغاز می‌کنند.

وزیر آموزش و پرورش به پروژه‌های مسکن مهر اشاره کرد و اظهار داشت: متاسفانه در سایت‌های مسکن مهر به فضای آموزشی توجه نشده و هیچ‌گونه فضای آموزشی پیش‌بینی نشده است.

فانی تاکید کرد: این وزارتخانه با کمک استانداری‌ها و ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها مبادرت به تامین فضای آموزش کرده است.

وی گفت: برای سال تحصیلی جدید ۹۴ و ۹۵ ما مشکلی برای مدرسه‌های مسکن مهر نداریم.

وزیر آموزش و پرورش با مطلوب ارزیابی کردن پروژه‌های آموزشی در استان، افزود: خیرین در زمینه اجرای پروژه‌های آموزشی، آموزش و پرورش را کمک کنند.