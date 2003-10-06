رژيم اشغالگر قدس اوضاع منطقه را پيچيده تر كرده است

به گزارش خبرگزاري مهر دراين ديدار ابتدا دكتر ميردامادي با اشاره به روابط خوب سياسي واقتصادي تهران، برلين خواستار تعميق و تحكيم روابط پارلماني دركشور شد.

رييس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي در بخش ديگري از سخنانش ضمن ياد آوري تحولات مهم منطقه تصريح كرد: به نظر ما بايد هر چه سريعتر محوريت كارها درعراق به سازمان ملل متحد داده شود و حكومت منتخب مردم عراق، سه رشته امور را بدست گيرد.

وي همچنين درخصوص مسائل خاورميانه افزود: جمهوري اسلامي ايران همواره به تصميمات مورد قبول فلسطينان احترام گذاشته و معتقد است كه رژيم اشغالگر قدس با نقض آتش بس اخير اوضاع منطقه را بيش از پيش پيچيده تر كرده است.

دكتر ميردامادي درادامه سخنانش ضمن اشاره به بحث استفاده صلح آميز از انرژي هسته اي افزود: ما استفاده صلح آميز از انرژي هسته اي را حق خود مي دانيم و معتقديم كه شوراي حكام آژانس بين الملي انرژي اتمي نبايد اين مسئله را حيثتي كند.

وي همچنين گفت: ما آمادگي داريم تا با كشورهاي صاحب اين فناوري با اهداف صلح اميز همكاري علمي و صنعتي داشته باشيم تا نگرانيهاي محتمل بر طرف شود در ادامه اين ديدار آقاي دكتر فولكرروهه رييس كميسيون سياست خارجي پارلمان فدرال آلمان نيزاز حضور در مجلس شوراي اسلامي ابراز خرسندي كرد و افزود: مقامات سياسي و پارلماني آلمان علاقمند به توسعه روابط با جمهوري اسلامي ايران هستند و تحولات دموكراتيك ايران را با دقت وعلاقه پيگيري مي كنند.

دكتر روهه در بخش ديگري از سخنانش استفاده صلح آميز از انرژي هسته اي را حق كشورها دانست و افزود: كشورهاي اروپايي مي توانند در چارچوب مقررات بين المللي همكاريهاي گسترده تكنولوژيك با جمهوري اسلامي ايران داشته باشند.

وي درپايان سخنانش با اشاره به نقش تاثير گذارجمهوري اسلامي ايران درتحولات بين المللي ومنطقه اي خواستار حضور فعالتر ايران در رفع مناقشات منطقه شد.

در پايان اين ديدارطرفين مجددا بر ضرورت تقويت و تحكيم روابط پارلماني در كشور تاكيد كردند.

لازم به يادآوري است: در اين ملاقات خانم دكتر كولايي، دكتر يوسفيان و آقاي مهندس خالقي سه تن از نمايندگان مچلس شوراي اسلامي نيز حضور داشتند.

