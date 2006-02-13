نارضايتي ناشران از سيستم نامتوازن توزيع كتاب در كشور

عفت نوبري در گفتگو با خبرنگار كتاب مهر ، ضمن بيان اين مطلب افزود : بعضي ناشران كه وابسته به نهادهاي دولتي هستند در عرضه كتابهاي خود به بازار ، هيچ مشكلي ندارند در حالي كه ناشران خصوصي در معرفي و رساندن كتابهاي خود به مخاطب اصلي با مشكلات بسياري مواجه هستند . اين مساله باعث حذف تدريجي ناشران خصوصي و كم در آمد از چرخه عرضه فرهنگ مي شود .

مدير نشر طراوت تصريح كرد : اگر توزيع كتاب در انحصار كامل دولت قرار گيرد و همه ناشران از حمايت و پشتيباني وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي برخوردار شوند كتابهاي مفيد و با ارزش به دور افتاده ترين روستاها نيز منتقل مي شود . زيرا اكنون بي عدالتي در سيستم توزيع كتاب و باند بازيهاي گسترده زحمات نويسندگان و ناشران فعال را به هدر مي دهد .

نوبري در پايان گفتگو خاطر نشان كرد : خريد انبوه كتابهاي ناشران و توزيع عادلانه آنها دربازار مي تواند مهمترين و با ارزشترين تسهيل دولت به حوزه نشر قرار گيرد . در جامعه كنوني ما نويسندگان فرهيخته و دانشمند زيادي وجود دارد كه به دليل مشكلات حوزه نشر كتابهاي آنها به جاي قرارگرفتن در كتابخانه در انبارهاي ناشران مي پوسد .

در همين زمينه مسعود ابراهيمي ، مدير نشر" كارگاه نشر" نيز ضمن اشاره به نظام سنتي حاكم بر بازار كتاب بر لزوم قانونمندي بازار توزيع كتاب تاكيد كرد و به مهر گفت : درحال حاضرگردانندگان سيستم توزيع كشورما خرده فروشهايي هستند كه به كتاب به ديده يك كالاي صرفا اقتصادي مي نگرند ، بيشتركتابفروشيهاي كشوربيش ازفروش كتاب به عرضه لوازم التحرير و كاستهاي موسيقي اختصاص يافته است .

مدير نشر " كارگاه نشر " تصريح كرد : كتابفروشيهاي موجود در كشور، پاسخگوي نياز مردم نيست و بسياري از كتابهاي خوب هرگز در ويترين كتابفروشي ها جاي نمي گيرند . دادن تسهيلات تاسيس كتابفروشي به ناشران تا حدود زيادي مي تواند بي عدالتي هاي گسترده در سيستم توزيع و پخش را كاهش دهد .

ابراهيمي در پايان به مهر گفت : اعطاي كمكهايي چون يارانه كاغذ و وام بانكي كه تا به حال از سوي دولت به حوزه نشر شده ، جز دامن زدن به آشفتگي بازار و رواج باند بازي و سود جويي ناشران غير حرفه اي سودي نداشته و بهتر آن است خريد كتابهاي ناشران و توزيع آن در كتابخانه هاي عمومي و مدارس جايگزين تسهيلات بي برنامه و مشكل ساز شود .



اگر ارايه منابع دولتي به ناشران به صورت كارشناسي شده و مطابق با نيازهاي واقعي بازار انجام شود جا براي فعاليت ناشران واقعي و فعال كه دغدغه انتقال انديشه دارند ، بازخواهد شد .