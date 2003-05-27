جوانان مجرد بيشترين مراجعه كنندگان به مراكز مشاوره هستند

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر به نقل ازسازمان ملي جوانان آمارهاي منتشره از سوي اين سازمان نشان مي دهد در سال گذشته به طور كلي 90 هزار نفر با مراجعه به مراكز خدمات مشاوره اي در سراسر كشور كه زير نظر سازمان ملي جوانان فعاليت مي كنند از خدمات گوناگون مشاوره اي بهره مند شده اند كه 44 درصد از آنان را جوانان تشكيل مي دهند .

اين گزارش مي افزايد :زنان بيشتر از مردان به مراكز ارائه خدمات مشاوره اي مراجعه مي كنند و پس از جوانان به ترتيب بزرگسالان ، نوجوانان و كودكان بيشترين مراجعه كنندگان به مراكز مشاوره اي كشور بوده اند .

گزارش عملكرد مراكز مشاوره اي كشورنشان مي دهد در حالي كه دارندگان مدرك تحصيلي ديپلم و زير ديپلم دو سوم از مراجعه كنندگان به اين مراكز را تشكيل مي دهند در حالي كه دارندگان مدرك كارشناسي ارشد و دكتري كمترين مراجعه را به مراكز مشاوره اي كشور داشته اند به طوري كه تنها 5/ 2 درصد از مراجعه كنندگان را اين افراد تشكيل مي دهند .

آمارها ي منتشره از سوي سازمان ملي جوانان همچنين نشان مي دهد 56 درصد از افرادي كه از خدمات مشاوره اي برخوردار شده اند را افراد مجرد و 41 درصد آنها را را نيز افراد غير مجرد تشكيل مي دهند و 3 درصد از مراجعه كنندگان به اين مراكز هم از نظر ازدواج در وضعيت هاي ديگري چون مطلقه و بيوه قرار داشته اند .