به گزارش خبرگزاری مهر، امیر تاجیک مدیر شبکه مستند سیما با اعلام خبری درباره نکوداشت بزرگان در شبکه مستند بیان کرد: راه اندازی شبکه مستند گامی‌ بود که می‌توانست برای مستندسازان امیدبخش باشد اما عدم حمایت جدی، روزمرگی و ارتباط ناکافی با بدنه قوی و خلاق این حوزه، منجر به کاهش اعتماد و ریزش مخاطب شبکه شد.

وی به نگاه و شناخت ریاست سازمان صداوسیما از تاثیرگذاری فیلم مستند و حمایت جدی وی از ظرفیت و توانایی و حضور خلاقانه مستندسازان کشور اشاره کرد و گفت: در چند ماه گذشته پس از تغییرات مدیریتی سازمان صداوسیما علاوه بر ارتقای زیرساخت‌های محتوایی، بصری و تکنیکی، تصمیم گرفتیم فضای بانشاطی جهت حضور و همراهی مستندسازان کشور با توجه به بضاعت محدود خود داشته باشیم.

مدیر شبکه مستند یادآور شد: برگزاری نکوداشت بزرگان و رونمایی از گنجینه‌ های سینمای مستند، گامی‌ در جهت تقدیر و تحکیم و تثبیت این حرکت و نگاه مدیریتی سازمان صداوسیما است.

شناسایی و ترمیم مستندهای ارزنده دهه‌های ۴۰ تا ۶۰

تاجیک تأکید کرد: در این رابطه طی چند ماه گذشته مستندهای ارزنده دهه ۴۰، ۵۰ و ۶۰ را شناسایی کردیم. عملا نسخه بسیاری از این آثار با توجه به پیشرفت‌های شتابان تکنولوژی، برای مخاطبان در دسترس نبود. ما جستجوی جدی برای جمع آوری این آثار داشتیم و ترمیم آنها را آغاز کردیم.

وی تصریح کرد: برنامه «گنجینه» پس از مراسم ۱۶ شهریور که به رونمایی از این آثار و تقدیر از گنجینه‌های سینمای مستند اختصاص دارد، در ۷۰ قسمت به صورت هفتگی روی آنتن خواهد رفت. کار بازسازی برای پخش و نگهداری آغاز شده است. در این مراسم مستندسازان برتر را از سراسر کشور دعوت کرده ایم. همچنین از هنرمندان، مسئولان، نمایندگان صنوف و نهادهای مختلف و اصحاب رسانه که حامی‌ مستند هستند نیز دعوت به عمل آمده است.

قدردانی از هفت تن از مستندسازان باتجربه سینمای مستند

مدیر شبکه مستند با اشاره به جزییات دیگری از این مراسم عنوان کرد: در بخش قدردانی از هنرمندان نیز از هفت تن از مستندسازان خلاق و با تجربه سینمای مستند تقدیر می شود. همچنین در این مراسم از شهید مرتضی آوینی و زنده یاد محمدرضا مقدسیان و مرتضی ندایی تجلیل می‌ کنیم.

تاجیک در پایان گفت: فیلم مستند می‌ تواند پلی بین واقعیت و حقیقت جامعه باشد. حمایت جدی از این سینما، حمایت از آگاهی، تعهد و مسئولیت است. نگاه ما به سینمای مستند و نیروی خلاق و سازنده آن نگاه به گنجینه‌های فرهنگی ما است. این سینما می‌ تواند به راستی نقش هویت و شناسنامه این سرزمین را بازی کند. از نظر ما نیروی جوان و خلاق سینمای مستند ایران اسلامی‌، گنجینه‌های سینمای ملی هستند.