به گزارش خبرنگار مهر، ولی‌الله رحیمی صبح شنبه در مراسم اختتامیه کلاس‌های قرآنی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: طی تابستان سال‌جاری دو هزارو ۵۰۰ نونهال در کلاس‌های قرآنی شرکت کردند.

وی اظهار داشت: این فعالیت‌ها برای نونهالان در قالب رشته‌های روخوانی، ترجمه، قرائت، روانخوانی، مفاهیم، نهج‌البلاغه، مهد و پیش‌دبستانی بود.

مدیر موسسه دارالقرآن کریم استان زنجان گفت: این نونهالان تحت پوشش۱۰۰ معلم، مربی قرآن و مهد قرار گرفتند و همچنین ۱۵۰ کلاس درس برای این نونهالان پیش‌بینی شده بود.

رحیمی تاکید کرد: این موسسه در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری درخصوص تربیت ۱۰ میلیون حافظ قرآن کریم برنامه‌ریزی لازم را در دستور کاری خود قرار داده است.

وی تصریح کرد: این موسسه برای تقویت ارزش‌های دینی و اشاعه فرهنگ قرآنی در بین جوانان، نوجوانان و نونهالان، دوره‌های متنوعی را برگزار می‌کند.

مدیر موسسه دارالقرآن کریم استان زنجان​ گفت: این موسسه برای همه سنین برنامه‌های قرآنی را در طول سال برگزار می‌کند.