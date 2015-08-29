به گزارش خبرنگار مهر، ولیالله رحیمی صبح شنبه در مراسم اختتامیه کلاسهای قرآنی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: طی تابستان سالجاری دو هزارو ۵۰۰ نونهال در کلاسهای قرآنی شرکت کردند.
وی اظهار داشت: این فعالیتها برای نونهالان در قالب رشتههای روخوانی، ترجمه، قرائت، روانخوانی، مفاهیم، نهجالبلاغه، مهد و پیشدبستانی بود.
مدیر موسسه دارالقرآن کریم استان زنجان گفت: این نونهالان تحت پوشش۱۰۰ معلم، مربی قرآن و مهد قرار گرفتند و همچنین ۱۵۰ کلاس درس برای این نونهالان پیشبینی شده بود.
رحیمی تاکید کرد: این موسسه در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری درخصوص تربیت ۱۰ میلیون حافظ قرآن کریم برنامهریزی لازم را در دستور کاری خود قرار داده است.
وی تصریح کرد: این موسسه برای تقویت ارزشهای دینی و اشاعه فرهنگ قرآنی در بین جوانان، نوجوانان و نونهالان، دورههای متنوعی را برگزار میکند.
مدیر موسسه دارالقرآن کریم استان زنجان گفت: این موسسه برای همه سنین برنامههای قرآنی را در طول سال برگزار میکند.
نظر شما