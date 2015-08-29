نمایندگان مجبور به اعمال فشار برای استیضاح وزیر ورزش هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی پیرامون طرح استیضاح وزیر ورزش می گوید: وزیر ورزش در برخی از موارد کارهای خوبی انجام می‌دهد ولی ابهاماتی که در برخی موضوعات وجود دارد باید رفع شود. متأسفانه تاکنون با عدم جوابگویی وزارت ورزش روبه رو بوده‌ایم که این امر ابهامات را تشدید و نمایندگان را مجبور به استفاده از اهرم‌های فشار می‌کند.

حسینی افزود: اهرم های فشاری که دست نمایندگان قرار داده شده، قانونی است؛ استیضاح، عزل نیست بلکه رفع ابهام است. با این حال اعتقاد دارم نشست مشترک بین وزیر و طراحان استیضاح خیلی از ابهامات را از بین خواهد برد بنابراین باید موضوعات به صورت کل در جلسات حل شود.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، استیضاح وزیر ورزش و جوانان با ۴۵امضا درحالی در مجلس کلید خورده است که مرخصی طولانی کی‌روش ٬ دخالت در عزل و نصب‌ رؤسای فدراسیون‌ها٬ عدم اجرای قانون درخصوص واگذاری سرخابی ها، عدم برنامه برای معاونت جوانان، عدم توجه به شهرستان‌ها و نقاط محروم٬عدم توجه به ورزش شهرستان‌ها و یک جانبه نگری به بعضی از رشته‌های ورزشی و بحث ورزش همگانی از جمله موارد مهم محورهای استیضاح است.