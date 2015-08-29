بیژن زنگنه در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر اینکه در شرایط فعلی عادلانه ترین قیمت برای نفت خام در بازار جهانی را چه قیمتی می‌دانید؟ گفت: باید تلاش کنیم که قیمت نفت در بازار جهانی بالا برود.

وزیر نفت با اعلام اینکه خیلی ها هم نظرشان این است که قیمت نفت باید بشکه ای ۷۰ تا ۸۰ دلار باشد، تصریح کرد: اکثر کشورهای عضو اوپک هم بر روی قیمت نفت بشکه‌ای ۷۰ تا ۸۰ دلار نظر مساعد دارند.

نگران کاهش قیمت نفت نیستیم

این عضو کابینه دولت تدبیر و امید همچنین با بیان اینکه نگران کاهش قیمت نفت نیستم، اظهار داشت: اگر بخواهم نگران این مسئله باشم، نباید نفت تولید کنیم در حالی که ما به هیچ قیمتی مجاز نیستیم سهم تاریخی ایران را در بازار نفت از دست بدهیم.

واکنش جدید ایران به عملکرد دبیرکل

زنگنه همچنین در پاسخ به پرسش دیگر مهر مبنی بر اینکه ایران قبل از برگزاری اجلاس اخیر اوپک به البدری دبیرکل اوپک درباره افزایش تولید نفت ایران نامه نگاری کرد، آیا از البدری به عنوان دبیرکل اوپک راضی هستید چراکه کویت، عراق و لیبی نفت‌شان از بازار خارج شده بود، بازگشتند و حالا به نظر می رسد اوپک چوب لای چرخ تولید نفت ایران می‌گذارد؟ توضیح داد: دبیرکل اوپک در این موارد کاره ای نیست.

زنگنه با یادآوری اینکه دبیرکل اوپک مسئول سازمان اداری اوپک است و سهمیه تعیین نمی کند، بیان کرد: اوپک کلاس درس نیست که بگوید بنشین، بلند شو، بیا و برو، دبیرکل اوپک سازمان اداری اوپک را اداره می کند و در همین حد حق اظهار نظر دارد.

به گزارش مهر، از ابتدای فصل تابستان تاکنون شیب کاهش قیمت جهانی طلای سیاه تندتر شده به طوری‌که متوسط قیمت ماهانه ٢ شاخص نفت شیرین آمریکا و برنت دریای شمال با ١٦ درصد افت دست و پنجه نرم کرده است.

هفته گذشته هم قیمت نفت خام شاخص برنت دریای شمال با کاهشی چند دلاری در سطح ۴۳ تا ۴۴ دلار به ازای هر بشکه و بهای هر بشکه نفت خام وست تگزاس آمریکا هم در سطوح پائین تر از ۴۰ دلار معامله شد.

افزایش عرضه نفت مازاد توسط کشورهای عربی عضو اوپک به ویژه عراق و عربستان سعودی، پیشی گرفتن عرضه و تقاضا در بازار جهانی، وضعیت نگران کننده اقتصادی در چین و برخی از کشورهای منطقه یورو، افزایش بی سابقه ذخیره سازی نفت خام و تعداد دکل‌های حفاری در آمریکا و ادامه فعالیت در طرح‌های تولید نفت نا متعارف و به اصطلاح شیل نفت‌ها از مهمترین دلایل سقوط قیمت جهانی طلای سیاه به شمار می رود.