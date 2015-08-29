به گزارش خبرگزاری مهر، دومین روز رقابت های سی و هفتمین دوره مسابقات قرآن کریم مقطع شکوفه ها، در نوبت عصر دیروز جمعه ۶ شهریورماه با رقابت های مرحله مقدماتی رشته قرائت در بخش پسران و رشته ترتیل در بخش دختران آغاز شد.

براساس این گزارش، در بخش دختران رقابت های رشته ترتیل که بصورت تک مرحله ای است، در حال برگزاری است.

این گزارش حاکیست، در بخش پسران نیز در نوبت عصر جمعه ۶ شهریورماه، مرحله مقدماتی رشته قرائت با حضور ۴۲ نفر قاری، آغاز شد.

براساس این گزارش، در بخش پسران به ترتیب؛ سید محمد حسینی پور از سمنان، محمد علیپور از کهگیلویه و بویراحمد، عرفان حسن زاده بشیر از آذربایجان شرقی، محمد طه پروا از یزد، علی ساجدی مقدم از خراسان رضوی، محمد سینا حاج رضایی از البرز، حمیدرضا شاهرخی از کردستان، اسماعیل مولایی از خوزستان، علی کوچی از خراسان جنوبی، سید طاها حسینی از بوشهر، مهدی عبرتی از گیلان، بهمن حسن زاده از آذربایجان شرقی، محمد صالح بنایی از قزوین، احمدرضا عطاالهی از فارس، سهیل مقدس از چهارمحال و بختیاری، علیرضا باقری از کرمان، امیرحسین رحمتی از اردبیل، مهدی اسماعیلی از گلستان، احمد رضا آیین پور از کرمانشاه، محمد مهدی مولایی از زنجان، محمد کمالی نهاد از مرکزی و امیرحسین حیدری از اصفهان به رقابت خواهند پرداخت.

همچنین، مجتبی کریمی آذر از قم، امیرحسین مهری از همدان، رضا صفدری از سیستان و بلوچستان، مهدی بیگلر از آذربایجان غربی، حمیدرضا نخل بند از یزد، علی زینالی از قم، علیرضا اسحاقی از خراسان رضوی، سید محمد جواد علمی از خراسان رضوی، احسان جعفری از مرکزی، سجاد امیرزاده از مازندران، علی محمدی از قزوین، محمد هادی ساجدی از گیلان، علیرضا زمزمی از خراسان شمالی، سید حمیدرضا محبی اصل از هرمزگان، حسین بغلانی از خوزستان، محمد مهدی حکمت از ایلام، امیرعلی یادگاری از تهران و محمدرضا زاهدی از تهران در ادامه این مرحله به رقابت خواهند پرداخت.

در نوبت شب دومین روز مسابقات قرآن کریم مقطع شکوفه ها در بخش پسران، رقابت های رشته اذان و در بخش دختران، مرحله فینال رشته قرائت برگزار خواهد شد.