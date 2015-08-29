آغازاکران فیلم محمدرسول الله(ص)در تنها سینمای جنوبشرق استان تهران

به گزارش خبرنگار مهر، پس از انتظار هزاران نفر از مردم جنوبشرق استان تهران، اکران فیلم محمد رسول الله(ص) در سینمای قدس ورامین به عنوان تنها سینمای جنوبشرق استان تهران آغاز شد.

فیلم محمد رسول الله(ص) هر روز در چهار سانس و در ساعت ۱۰، ۱۳/۳۰، ۱۷ و ۲۰/۳۰ برای علاقمندان به هنر هفتم نمایش داده می شود.

پیش بینی می شود با توجه به بافت مذهبی و دینی مردم جنوبشرق استان تهران، این فیلم به پرفروش ترین فیلم اکران شده در تنها سینمای این منطقه تبدیل شود.

بر اساس اعلام مسئولان، قرار است فیلم محمد رسول الله(ص) به مدت یکماه بر پرده سینمای قدس ورامین به نمایش درآمده و در صورت استقبال مردم، این زمان تمدید می شود.

برخی ادارات و نهادهای ورامین، پیشوا و قرچک نیز در تلاش هستند تا زمینه نمایش فیلم محمد رسول الله(ص) را برای کارمندان خود فراهم کنند.