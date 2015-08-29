به گزارش خبرنگار مهر، تیم کشتی آزاد روسیه با ترکیبی از عنوانداران و مدعیان اصلی خود به رقابتهای جهانی خواهد آمد.
بر این اساس اسامی نفرات این تیم به شرح زیر است:
۵۷ کیلوگرم: ویکتور لبدوف (قهرمان بازی های اروپایی ۲۰۱۵- قهرمان جهان ۲۰۱۰- ۲۰۱۱)
۶۱ کیلوگرم: الکساندر بوگومویف (قهرمان بازی های اروپایی ۲۰۱۵)
۶۵ کیلوگرم: سوسلان رامونوف (قهرمان رقابت های جهانی ۲۰۱۴)
۷۰ کیلوگرم: ماگومد رسول حاجی ماگمدوف (قهرمان بازی های اروپایی ۲۰۱۵)
۷۴ کیلوگرم: انور گدویف (قهرمان بازی های اروپایی ۲۰۱۵ – قهرمان اروپا ۲۰۱۳- ۲۰۱۴)
۸۶ کیلوگرم: عبدالرشید سعداله یف (قهرمان سال ۲۰۱۴ جهان- قهرمان بازی های اروپایی ۲۰۱۵- قهرمان اروپا ۲۰۱۴)
۹۷ کیلوگرم: عبدالسلام گادیسوف (قهرمان سال ۲۰۱۴ جهان)
۱۲۵ کیلوگرم: حاجی مراد گاتسالوف (قهرمان المپیک ۲۰۰۴- پنج بار قهرمان جهان)
رقابت های کشتی قهرمانی جهان و انتخابی المپیک ۲۰۱۶ برزیل روزهای ۱۶ تا ۲۱ شهریورماه در شهر لاس وگاس آمریکا برگزار می شود.
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