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۷ شهریور ۱۳۹۴، ۱۱:۱۹

رقابتهای کشتی قهرمانی جهان- آمریکا؛

آزادکاران ملی‌پوش روسیه مشخص شدند/ رونمایی از حریف دیرینه ایران

آزادکاران ملی‌پوش روسیه مشخص شدند/ رونمایی از حریف دیرینه ایران

ترکیب تیم کشتی آزاد روسیه برای حضور در رقابتهای جهانی ۲۰۱۵ آمریکا اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم کشتی آزاد روسیه با ترکیبی از عنوان‌داران و مدعیان اصلی خود به رقابتهای جهانی خواهد آمد.

بر این اساس اسامی نفرات این تیم به شرح زیر است:

۵۷ کیلوگرم: ویکتور لبدوف (قهرمان بازی های اروپایی ۲۰۱۵- قهرمان جهان ۲۰۱۰- ۲۰۱۱)
۶۱ کیلوگرم: الکساندر بوگومویف (قهرمان بازی های اروپایی ۲۰۱۵)
۶۵ کیلوگرم: سوسلان رامونوف (قهرمان رقابت های جهانی ۲۰۱۴)
۷۰ کیلوگرم: ماگومد رسول حاجی ماگمدوف (قهرمان بازی های اروپایی ۲۰۱۵)
۷۴ کیلوگرم: انور گدویف (قهرمان بازی های اروپایی ۲۰۱۵ – قهرمان اروپا ۲۰۱۳- ۲۰۱۴)
۸۶ کیلوگرم: عبدالرشید سعداله یف (قهرمان سال ۲۰۱۴ جهان- قهرمان بازی های اروپایی ۲۰۱۵- قهرمان اروپا ۲۰۱۴)
۹۷ کیلوگرم: عبدالسلام گادیسوف (قهرمان سال ۲۰۱۴ جهان)
۱۲۵ کیلوگرم: حاجی مراد گاتسالوف (قهرمان المپیک ۲۰۰۴- پنج بار قهرمان جهان)

رقابت های کشتی قهرمانی جهان و انتخابی المپیک ۲۰۱۶ برزیل روزهای ۱۶ تا ۲۱ شهریورماه در شهر لاس وگاس آمریکا برگزار می شود.

کد مطلب 2898095

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