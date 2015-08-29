خواننده کانادایی به کودکان تانزانیا لامپ خورشیدی هدیه داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یورونیوز، «تا وقتی که آفتاب در بیاید» (Until the Sun Comes Up) نام تازه ترین موزیک ویدیوی راگاو، خواننده کانادایی است. ویدیو درباره کمبود شدید برق در آفریقا است و همزمان با اعلام سال ۲۰۱۵ به عنوان سال جهانی نور توسط سازمان ملل متحد ساخته شده است.

راگاو، خواننده کانادایی می گوید: بیش از یک میلیارد نفر در سراسر دنیا به برق دسترسی ندارند. این یک ششم جمعیت دنیا است. تا وقتی به آنجا نروی و تجربه نکنی نمی توانی ابعاد و تاثیرات استفاده از نفت به جای برق را بفهمی.

راگاو، ۳۰۰ لامپ خورشیدی را به کودکان شهرکی دورافتاده در تانزانیا هدیه داد و همه ماجرا را فیلمبرداری کرد. ویدیو با همکاری یک سازمان غیردولتی برای توسعه انرژی خورشیدی به مناطق محروم و همچنین نلی فونتانا، خواننده هیپ هاپ آمریکایی و آبهیشک باچان، بازیگر معروف هندی ساخته شده است.

این لامپ های خورشیدی ۳۷۰ هزار ساعت به ساعات آموزشی دانش آموزان این مدرسه در تانزانیا اضافه کرد و باعث هزاران دلار صرفه جویی در هزینه نفت خانواده ها شد.