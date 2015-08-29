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۷ شهریور ۱۳۹۴، ۱۲:۰۳

کودک کردستانی در مسابقه هنرهای تجسمی «لوئی فرانسوا» درخشید

کودک کردستانی در مسابقه هنرهای تجسمی «لوئی فرانسوا» درخشید

سنندج- دیپلم افتخار مسابقه بین‌المللی هنرهای تجسمی «لوئی فرانسوا» کشور فرانسه را عضو مرکز فرهنگی‌هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شماره ۲ سقز کسب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کردستان، مسابقه بین‌المللی هنرهای تجسمی «لوئی فرانسوا» در سال ۲۰۱۵ به موضوع «چهره یا نقاب» اختصاص داشت.

بر همین اساس، «ماردین فتحی» ۸ ساله از مرکز فرهنگی هنری شماره ۲ کانون سقز دیپلم افتخار این مسابقه بین‌المللی را دریافت کردند.

در مجموع ۵۲۰۰ اثر از ۵۳ کشور جهان به دبیرخانه این مسابقه ارسال شده بود.

این در حالی است که کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با ارسال ۹۱۱ اثر نقاشی در مسابقه شرکت کرده بود.

کد مطلب 2898108

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