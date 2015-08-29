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۷ شهریور ۱۳۹۴، ۱۰:۵۵

به مناسبت هفته دولت؛

۴ طرح صنعتی در فارس افتتاح می‌شود

۴ طرح صنعتی در فارس افتتاح می‌شود

مرودشت- رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت فارس از افتتاح چهار طرح صنعتی به مناسبت هفته دولت در فارس خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی همتی صبح شنبه در مراسم افتتاح کارخانه تولید کاغذ کرافت، گفت: این کارخانه با سرمایه گذاری ۹۱ میلیارد ریال، اشتغال ۴۰ نفر و تولید سالانه ۱۲ هزار تن راه‌اندازی شده است.

وی بابیان اینکه در هفته دولت چهار طرح بزرگ صنعتی در فارس به بهره‌برداری می‌رسد تصریح کرد: چهار طرح صنعتی و تولیدی با میزان سرمایه‌گذاری ۱۵۸ میلیارد ریال مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد.

همتی افزود : اشتغال این چهار طرح ۹۰ نفر در شهرک‌های صنعتی شیراز و مرودشت (فتح‌آباد وانجیره) است.

همتی  اضافه کرد: به‌غیراز واحد تولیدی کاغذ کرافت، شرکت ترنج پوشش فارس با میزان ظرفیت تولید ۳۰۰ هزار عدد انواع پوشش و لباس  یک‌بارمصرف بیمارستانی با میزان سرمایه‌گذاری ۱۱۸ میلیارد ریال و اشتغال ۱۴ نفر، کارتن از ورق آماده با ظرفیت تولید چهار هزار و ۵۰۰ تن با میزان سرمایه‌گذاری بیش از ۱۴ میلیارد ریال و اشتغال هشت نفر در شهرک بزرگ صنعتی و نیز بیتا شیشه جم تولیدکننده شیشه سکوریت با ظرفیت تولید پنج هزار و ۴۰۰ تن با میزان سرمایه‌گذاری ۴۱ میلیارد ریال و۲۹ نفر اشتغال در شهرک صنعتی انجیره به بهره‌برداری می‌رسند.

کد مطلب 2898123

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