به گزارش خبرنگار مهر، علی همتی صبح شنبه در مراسم افتتاح کارخانه تولید کاغذ کرافت، گفت: این کارخانه با سرمایه گذاری ۹۱ میلیارد ریال، اشتغال ۴۰ نفر و تولید سالانه ۱۲ هزار تن راهاندازی شده است.
وی بابیان اینکه در هفته دولت چهار طرح بزرگ صنعتی در فارس به بهرهبرداری میرسد تصریح کرد: چهار طرح صنعتی و تولیدی با میزان سرمایهگذاری ۱۵۸ میلیارد ریال مورد بهرهبرداری قرار میگیرد.
همتی افزود : اشتغال این چهار طرح ۹۰ نفر در شهرکهای صنعتی شیراز و مرودشت (فتحآباد وانجیره) است.
همتی اضافه کرد: بهغیراز واحد تولیدی کاغذ کرافت، شرکت ترنج پوشش فارس با میزان ظرفیت تولید ۳۰۰ هزار عدد انواع پوشش و لباس یکبارمصرف بیمارستانی با میزان سرمایهگذاری ۱۱۸ میلیارد ریال و اشتغال ۱۴ نفر، کارتن از ورق آماده با ظرفیت تولید چهار هزار و ۵۰۰ تن با میزان سرمایهگذاری بیش از ۱۴ میلیارد ریال و اشتغال هشت نفر در شهرک بزرگ صنعتی و نیز بیتا شیشه جم تولیدکننده شیشه سکوریت با ظرفیت تولید پنج هزار و ۴۰۰ تن با میزان سرمایهگذاری ۴۱ میلیارد ریال و۲۹ نفر اشتغال در شهرک صنعتی انجیره به بهرهبرداری میرسند.
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