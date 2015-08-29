بهزاد فراهانی نویسنده، بازیگر و کارگردان تئاتر درباره اجرای نمایش «گل و قداره» بعد از ۱۶ سال به خبرنگار مهر گفت: نمایش «گل و قداره» قرار است بعد از ۱۶ سال شنبه ۷ شهریور ماه در قالب جشنواره آیینی و سنتی به صحنه برود. متن نمایش نسبت به اجرای سال ها قبل خود تغییر زیادی نکرده و تنها برای نزدیک شدن به زمانه پالایش شده است.

وی افزود: نسل جوان تئاتری به اجرای مجدد این اثر نمایشی ورود کرده است و در حقیقت از بچه های گروه تئاتر «پوچ» تنها ۴ - ۵ نفر باقی مانده و بقیه بازیگران هنرمندان جوانی هستند که همکاران من در رادیو و یا دیگر عرصه های هنری بوده اند. تلاشم این بوده که نمایش «گل و قداره» بعد از ۱۶ سال که قرار است مجددا به صحنه برود طراوت تازه تری نسبت به گذشته داشته باشد.

کارگردان نمایش «مریم و مردآویج» متذکر شد: در اجرای مجدد نمایش تنها من، نقی سیف جمالی، سیاوش چراغی‌پور، امیر مهدی کیا و فخری سلیمی دستیار کارگردان و برنامه‌ریز نمایش از بازماندگان گروه قبلی هستیم و بقیه بازیگران از نسل جوان تئاتر هستند. شکل اجرایی این نمایش با توجه به اصول نمایش‌های آیینی و سنتی طراحی شده و در دکور نمایش نیز اصول نمایش‌های آیینی و سنتی ما همچون تخت‌حوضی و تعزیه رعایت شده است.

فراهانی در پایان صحبت هایش درباره اجرای عمومی این اثر نمایشی بیان کرد: نمایش «گل و قداره» قرار است بعد از پایان جشنواره آیینی و سنتی از ۱۵ شهریور ماه ساعت ۲۰:۳۰ در سالن استاد سمندریان تماشاخانه ایرانشهر به اجرای عمومی برود.

بهزاد فراهانی نمایش «گل و قداره» را با نگاهی ویژه به «داش آکل» اثر زنده یاد صادق هدایت به نگارش در آورده است و اگر چه داستان نمایش به سی سال قبل «داش ‌آکل» باز می‌گردد ولی تم اصلی اثر بر اساس متن صادق هدایت است. این اثر نمایشی داستان جوانی داش آکل، کاکا رستم و بلقیس مادر مرجان است که داستانی تراژیک را به مخاطب ارائه می‌کند. در این اثر نمایشی دور عاشقانه‌ای نمایش داده می‌شود به گونه‌ای که کاکا رستم عاشق بلقیس می‌شود و داش آکل عاشق مرجان و ...

در این اثر نمایشی هنرمندانی چون نقی سیف جمالی، سیاوش چراغی‌پور، امیر مهدی کیا، نورالدین جوادیان، محسن بهرامی، کامیار محبی، مریم رحیمی، رژین رحیمی، ایوب محمودنیا به ایفای نقش می‌پردازند. همچنین فخری سلیمی دستیار کارگردان و برنامه‌ریز، حسن یارلو مدیر صحنه، شهرام نجاتی، مزداد مرادی و بهنوش کاظمی مسئول موسیقی نمایش هستند.

این اثر نمایشی امروز شنبه ۷ شهریور ماه در دو نوبت ۱۷:۳۰ و ۲۰ در تالار حافظ به صحنه می رود.