به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا مروارید استاندار ایلام صبح شنبه در آیین بهره برداری از طرحهای عمرانی شهرستانهای سیروان و چرداول در شمال ایلام اظهار داشت: امروز طرحهای مختلفی در سطح شهرستانهای دره شهر، آبدانان، ایوان، بدره، ملکشاهی و ...به بهره برداری رسیده است.

وی بیان داشت: در مجموع بیش از ۱۳۱ طرح در استان ایلام افتتاح و کلنگ زنی می شود که برای اجرای این طرحها بیش از ۲۵۰ میلیارد تومان هزینه شده است.

استاندار ایلام با اشاره به اینکه ۵۹ پروژه عمرانی و طرح تسهیلاتی همزمان با هفته دولت در شهرستان چرداول افتتاح و یا کلنگ زنی شده که در مجموع ۲۶۳ میلیارد و ۲۹۰ میلیون ریال برای اجرای آنها سرمایه گذاری شده است، گفت: امروز پنج طرح عمرانی و زیربنایی در شهرستان چرداول افتتاح شده است.

افتتاح بازارچه صنایع دستی و سوییت اقامتی در سرابله با یک میلیارد و ۲۶۰ میلیون ریال اعتبار، راه اندازی «سی ان جی» شهرک صنعتی با سرمایه گذاری ۲.۵ میلیارد ریالی، بهره برداری از مرحله نخست مجتمع آبرسانی دراشکفت (بخش شباب) با هزینه یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال، افتتاح آسفالت جاده پل سیمره - شاهبداغ با اعتبار ۱۹ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال و راه اندازی ایستگاه پمپاژ میدر و برق رسانی به روستاهای مسیر با سرمایه گذاری ۱۱۰ میلیارد ریال طرح هایی است که بهره برداری از آنها آغاز شد.

طرحهای شهرستان سیروان افتتاح شد

علاوه بر این، همزمان با ایام گرامیداشت هفته دولت ۲۶ طرح عمرانی، خدماتی، رفاهی و آموزشی با بیش از ۱۰۰ میلیارد ریال اعتبار در شهرستان سیروان به بهره برداری رسیده یا کلنگ زنی شدند.

طرح آسفالت جاده روستایی نثار سیروان، آسفالت جاده قاضی خان بدره و پل ارتباطی روستای ورگچ و سرکان از دیگر طرحهای شهرستان سیروان بوده که افتتاح شده است.