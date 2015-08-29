اردوی تیم فوتبال استقلال در تهران آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی باشگاه استقلال، شاگردان پرویز مظلومی روز شنبه پس از برگزاری تمرین نوبت صبح خود، برای برپایی اردوی آمادهسازی راهی هتل المپیک خواهند شد. این اردو به مدت یک هفته برگزار میشود و ملیپوشان استقلال که در تیمهای ملی بزرگسالان و امید ایران و تیم ملی ارمنستان حضور دارند در این اردو غایب خواهند بود.
در این اردو استقلالیها روزانه دو جلسه تمرین برگزار میکنند که در تمرینات هوازی و بدنسازی از جمله مهمترین برنامههای این تمرینات خواهد بود. همچنین استقلالیها در مدت زمان این اردو حداقل یک دیدار تدارکاتی برگزار خواهند کرد.
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