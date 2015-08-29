توسعه لرستان درسایه تلاش مدیران محقق می شود/لزوم دوری از حاشیه ها

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سیداحمد میرعمادی صبح شنبه در نشست با مدیران استان به مناسبت هفته دولت ضمن تبریک این هفته به حدیثی از امام صادق(ع) اشاره کرد و اظهارداشت: ایشان به یکی از شاگردانش پنج جمله سفارش کرد و فرمود عمل کم ولی مستمر همراه با یقین بهتر از حجم عظیم عمل بدون یقین است.

وی با بیان اینکه امام صادق(ع) در توصیه به شاگردش هیچ خویشتن داری ای را بهتر از دوری از حرام الهی و اذیت و آزار مومنین به خصوص دوری از غیبت و تهمت ندانسته است، عنوان کرد: ایشان همچنین فرمودند هیچ چیزی در زندگی گواراتر از حسن خلق و اخلاق خوش نیست و دوری از مسائلی مانند حسادت و تنگ نظری ها که باعث تلخی زندگی می شوند نیز باعث گوارا شدن زندگی می شود.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با بیان اینکه گنج بی پایان بودن سرمایه گذاری و بهره وری بیشتر و قناعت سفارش چهارم امام صادق(ع) به شاگردش بوده است، ادامه داد: ایشان همچنین فرمودند هیچ نادانی و جهلی پرضرر تر از خودشیفتگی و خودبرتربینی نیست چرا که که مغرور شدن و خودشگفت بینی مانع دیدن عیوب و به دنبال آن عدم اصلاح آن است.

ولایت مداری و ساده زیستی نشانه ثبات فکری و اخلاقی است

آیت الله میرعمادی به هشتم شهریور و شهادت شهیدان رجائی و باهنر اشاره کرد و بیان داشت: راجع به این دو شهید بزرگوار بسیار صحبت شده و باید بشود چرا که با شهادت به درجه اعلای انسانی و الهی رسیده و با خون خود آن قله رفیع سعادت را به همه نشان دادند.

وی افزود: علاوه بر اینکه همه شهیدان الگو هستند اما برخی که سید شهیدان هستند از جایگاه والایی برخور دارند و داشتن درون مایه، سرمایه درونی دینی، اخلاص، تعبد، دینداری و کار برای رضای خدا ویژگی آنها است.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با اشاره به اینکه انسانی که درون مایه دینی داشته باشد در هر کجا قرار بگیرد در سلامت است، خاطرنشان کرد: این افراد از ثبات فکری و اخلاقی برخوردار بوده و ولایت مداری بر آنها حاکم بود.

آیت الله میرعمادی تلاش پیامبر(ص) و ائمه اطهار(علیهم السلام) در قرار گرفتن انسان ها در مسیر ولایت مداری و ساده زیستی بوده است، یادآور شد: ولایت مداری و ساده زیستی نشانه ثبات فکری و اخلاقی است.

اولویت دولت اصلاح سیاست خارجی و رفع مشکلات داخلی است

وی با اشاره به اینکه جهان بینی الهی و فکر خدایی از دیگر خصلت های شهیدانی چون باهنر و رجائی بوده است، عنوان کرد: امام(ره) فرمودند ارزش مقام انسانی در عمل به تکلیف و خدمت گذاری به مردم است که این دو شهید والامقام از آن برخوردار بودند.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با اشاره به اینکه انجام تکلیف الهی و برخورداری از روحیه خدمتگذاری و به فکر مستضعفین و محرومین بودن سیره پیامبر(ص) است، ادامه داد: منش و فکر الهی و به فکر مردم بودن و روحیه خدمتگذاری دلیل نشستن شهیدان رجائی و باهنر در دل مردم بود.

آیت الله میرعمادی با بیان اینکه انقلاب با خون امام شهدا و شهیدان ادامه پیدا کرده و باید از آنها یاد کنیم، تصریح کرد: دولت یازدهم دو کار مهم اصلاح سیاست خارجی و رفع مشکلات داخلی را سرلوحه و اولویت کاری خود قرار داد.

وی پایان دادن به پرونده هسته ای ایران را کار بزرگی در سیاست خارجی دانست و افزود: برداشتن قطعنامه های متعدد که مانع ارتباط ایران با دنیا بود و ایجاد انگیزه برای سایر کشورها برای تعامل سیاسی و اقتصادی و فرهنگی با ایران کار بزرگی بود.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد تورم و بی ثباتی اقتصادی و نبود آرامش در بازار را مهمترین مسائل داخلی کشور در سالهای قبل دانست و خاطرنشان کرد: اکنون قیمت ها ارزان نشده اما ثبات اقتصادی حاکم شده و راه پویا کردن اقتصاد این است که جای تقدیر و تشکر دارد.

لزوم حمایت از کارآفرینان و بخش خصوصی توسط مدیران لرستان

آیت الله میرعمادی با اشاره به اینکه هر کاری ضعف دارد و هر کسی که کار می کند نقص هم دارد، یادآور شد: اگر کسی ضعف و اشکال نداشته باشد معلوم است کار نکرده و انتقادها نشان دهنده کار و فعالیت است و باید نقد منصفانه در جامعه رواج داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه به طور طبیعی اشکالاتی هم وجود دارد که باید رفع شود، عنوان کرد: بخشی از این اشکالات توسط مقام معظم رهبری که دیده بان جامعه هستند مطرح شده است.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد راه پیشرفت و برطرف کردن محرومیت استان و ایجاد اشتغال را سوال همگان دانست و ادامه داد: شما مدیران نقش مهمی در پیشرفت استان دارید و پیشرفت با همت و تلاش و برنامه مدیران امکان پذیر است.

آیت الله میرعمادی با اشاره به اینکه مدیران در برنامه ها، ایجاد انگیزه، اعتبارات و جهت دهی کارها نقش اساسی دارند، تصریح کرد: برای پیشرفت استان باید سیاست و نوع نگرش و روش ما درست و اصلاح شود.

وی با بیان اینکه سیاست ما برای پیشرفت استان فعال کردن نقش مردم در سرمایه گذاری، تولید و اقتصاد است، افزود: مردم باید به میدان آمده و حرکت و سرمایه گذاری و تولید کنند.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با بیان اینکه حمایت و تشویق کارآفرینان و افراد خلاق و مبتکر توسط مدیران از راه های پیشرفت استان است، خاطرنشان کرد: افراد بسیاری در استان ما بودند که صاحب ایده و خلاقیت بوده اند اما به دلیل عدم توجه در استان های دیگر از ایده شان بهره برداری شده است.

تغییر نگرش نسبت به کار، اقتصاد و تولید راه رسیدن لرستان به توسعه

آیت الله میرعمادی با اشاره به اینکه مدیر باید تیزبین باشد، یادآور شد: سیاست ما باید فراهم کردن زمینه و زیرساخت های سرمایه گذاری در استان باشد.

وی با اشاره به اینکه استاندار لرستان درک درستی از مشکلات داشته و خوب تشخیص داده است، عنوان کرد: هر چند تمام مسیر را نپیموده اما در حال طی کردن مسیر درست است.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد تغییر نگرش نسبت به کار، اقتصاد، سرمایه و تولید را راه رسیدن به توسعه دانست و ادامه داد: توسعه در سایه تلاش است و باید به فکر اقتصادی زندگی کردن و نه راحت طلبی و مصرف کردن باشیم.

آیت الله میرعمادی با بیان اینکه عقل معیشت موضوعی است که در روایات به آن تاکید شده است، تصریح کرد: قناعت کردن و مدیریت مصرف در راه توسعه بسیار با اهمیت است.

وی با اشاره به اینکه روش ما باید عوض شده و بر مبنای تعاون و همکاری و تشویق و ترغیب باشد، افزود: باید جلوی فساد و خیانت را گرفت اما عینک بدبینی را باید از چشم برداشته و مانع تراشی و توبیخ و سرزنش نکنیم.

لزوم دوری از حاشیه سازی ها در لرستان

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با بیان اینکه مسئله همدلی که مقام معظم رهبری برای کل کشور ضروری تشخیص داده برای استان ما هزاران برابر لازم است، خاطرنشان کرد: روش ما باید دوری از افراط و تفریط باشد چرا که افراط و تفریط خسته کننده و از بین برنده است.

آیت الله میرعمادی با اشاره به اینکه باید از حاشیه سازی دوری کنیم، یادآور شد: راه پیشرفت استان ما تغییر سیاست ها و نوع نگرش ها و روش هاست.

وی با بیان اینکه لرستان استانی توانمند با ظرفیت های بسیار است، عنوان کرد: ولایت مداری، دین داری، قدرشناسی، همبستگی و همدلی این مردم بسیار مهم است و ما چالش دست و پاگیر یا ضد انقلاب و مخالف سازمان یافته در این استان نداریم.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد مردم قانع و همراه لرستان را ظرفیت بزرگی دانست و ادامه داد: نیروی متخصص و خلاق و توانمند و حتی سرمایه گذار در استان داریم و در مقایسه با برخی استان ها از نظر سرمایه مادی و معنوی دارای وضعیت مطلوبی هستیم.

آیت الله میرعمادی با اشاره به اینکه شتاب امروز توسعه استان اگر از اول انقلاب صورت می گرفت لرستان این اندازه محروم نبود، تصریح کرد: به برکت این نظام مقدس ما می توانیم و باید قدم برداشته و مطالبه گری و پرسش گری رواج پیدا کند تا آسایش و امنیت حاصل شود.