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۲۴ بهمن ۱۳۸۴، ۱۱:۳۰

با توجيه مجدد اهانت رسانه هاي كشورش به ساحت پيامبر اسلام (ص) مطرح شد؛

اتهامات نخست وزير دانمارك عليه ايران و سوريه

نخست وزير دانمارك كه اهانت آشكار رسانه هاي اين كشور را به ساحت پيامبر رحمت(ص) به بهانه دفاع از آزادي بيان توجيه كرده است، براي سرپوش گذاشتن بر سهل انگاري خود در قبال اين اهانتها، ايران وسوريه را متهم كرد كه براي منحرف كردن نگاهها از مشكلاتشان از كاريكاتورهاي موهن بهره برداري مي كنند .

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ، آندرس فاگ راسموسن در گفتگو با شبكه خبري سي ان ان درپاسخ به سوالي درباره ارزيابي كاندوليزا رايس وزير امور خارجه آمريكا كه اوايل هفته جاري ادعا كرد كه تهران و دمشق از اين مسئله براي شعله ور كردن خشم مسلمانان استفاده مي كنند، اظهار داشت :" براي من روشن است كه كشورهاي خاصي از اين وضعيت براي منحرف كردن نگاههاي جامعه بين المللي از مشكلاتشان بهره برداري مي كنند" .  

وي در اظهاراتي مبهم افزود:" جنجال برسر كاريكاتورها منعكس كننده مسائل بزرگتري است . دانمارك به سمبلي براي خنثي كردن مشكلاتي كه فراتر از علت اوليه پيش مي رفت، تبديل شده است. "

نخست وزير دانمارك كه همچنان اهانت روزنامه هاي كشورش و نيز ديگر رسانه هاي غرب را در پوشش دفاع از آزاد بيان توجيه مي كند، خاطر نشان كرد :"تصور نمي كنم كه مسئله سياستهاي هماهنگ وجود داشته باشد؛ بيشتر تصور مي كنم كه مسئله ، تفسير آزادي بيان است و تصور مي كنم كه ما بايد تمام توان خود را براي بهبود درك بين فرهنگها و در كل درك متقابل انجام دهيم .

راسموسن مدعي شد كه اعضاي جوامع مذهبي بايد درك كنند كه آزادي بيان ارزشمندترين حق شهروندي است .اين كاريكاتورها در يك روزنامه آزاد و مستقل به چاپ رسيده است و دولت و مردم دانمارك مسئول آنچه كه در يك روزنامه مستقل به چاپ رسيده اند نيستند .

وي تاكيد كرد كه دولت دانمارك ممكن نيست انتشار كاريكاتورها را متوقف كند و همچنين ياد آور شد كه اين روزنامه از جهان اسلام به خاطر وقايعي كه اين كاريكاتورها به وجود آورده اند، عذر خواهي كرده است .

اظهارات راسموسن پس از يك هفته از حمله به سفارتخانه هاي دانمارك در سوريه ، ايران و لبنان روي كاريكاتورهاي موهني كه در ابتدا در يك روز نامه دانماركي انتشار يافت ، صورت مي گيرد.

اين اظهارات غير مسئولانه در حالي است كه وزير امور خارجه سوئيس تاكيد كرده است كه آزادي حد و مرزي دارد و رسانه هاي غرب نبايد احساسات مسلمانان را جريحه دار كنند.

کد مطلب 289816

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