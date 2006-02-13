اتهامات نخست وزير دانمارك عليه ايران و سوريه

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ، آندرس فاگ راسموسن در گفتگو با شبكه خبري سي ان ان درپاسخ به سوالي درباره ارزيابي كاندوليزا رايس وزير امور خارجه آمريكا كه اوايل هفته جاري ادعا كرد كه تهران و دمشق از اين مسئله براي شعله ور كردن خشم مسلمانان استفاده مي كنند، اظهار داشت :" براي من روشن است كه كشورهاي خاصي از اين وضعيت براي منحرف كردن نگاههاي جامعه بين المللي از مشكلاتشان بهره برداري مي كنند" .

وي در اظهاراتي مبهم افزود:" جنجال برسر كاريكاتورها منعكس كننده مسائل بزرگتري است . دانمارك به سمبلي براي خنثي كردن مشكلاتي كه فراتر از علت اوليه پيش مي رفت، تبديل شده است. "



نخست وزير دانمارك كه همچنان اهانت روزنامه هاي كشورش و نيز ديگر رسانه هاي غرب را در پوشش دفاع از آزاد بيان توجيه مي كند، خاطر نشان كرد :"تصور نمي كنم كه مسئله سياستهاي هماهنگ وجود داشته باشد؛ بيشتر تصور مي كنم كه مسئله ، تفسير آزادي بيان است و تصور مي كنم كه ما بايد تمام توان خود را براي بهبود درك بين فرهنگها و در كل درك متقابل انجام دهيم .

راسموسن مدعي شد كه اعضاي جوامع مذهبي بايد درك كنند كه آزادي بيان ارزشمندترين حق شهروندي است .اين كاريكاتورها در يك روزنامه آزاد و مستقل به چاپ رسيده است و دولت و مردم دانمارك مسئول آنچه كه در يك روزنامه مستقل به چاپ رسيده اند نيستند .

وي تاكيد كرد كه دولت دانمارك ممكن نيست انتشار كاريكاتورها را متوقف كند و همچنين ياد آور شد كه اين روزنامه از جهان اسلام به خاطر وقايعي كه اين كاريكاتورها به وجود آورده اند، عذر خواهي كرده است .



اظهارات راسموسن پس از يك هفته از حمله به سفارتخانه هاي دانمارك در سوريه ، ايران و لبنان روي كاريكاتورهاي موهني كه در ابتدا در يك روز نامه دانماركي انتشار يافت ، صورت مي گيرد.



اين اظهارات غير مسئولانه در حالي است كه وزير امور خارجه سوئيس تاكيد كرده است كه آزادي حد و مرزي دارد و رسانه هاي غرب نبايد احساسات مسلمانان را جريحه دار كنند.