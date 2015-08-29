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۷ شهریور ۱۳۹۴، ۱۱:۲۹

فرماندار یزد:

بخش خصوصی حمایت و تقویت شود/لزوم اولویت بندی نیازهای مناطق

بخش خصوصی حمایت و تقویت شود/لزوم اولویت بندی نیازهای مناطق

یزد - فرماندار یزد بر لزوم تقویت بخش خصوصی تاکید کرد و گفت: باید از ظرفیت های مردمی برای اجرای طرح ها استفاده شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود شاکری شمسی صبح شنبه در جمع اعضاء شورای اسلامی شهر زارچ؛ با گرامیداشت هفته دولت اظهار داشت: مردم باید در جریان خدمات صورت گرفته توسط دولت ها قرار گیرند.

وی با اشاره به لزوم استفاده از ظرفیت های مردمی در اجرای طرح ها افزود: بخش خصوصی باید حمایت و تقویت شود.

فرماندار یزد در ادامه از توجه ویژه دولت تدبیر و امید به شوراهای اسلامی خبر داد و افزود: در واقع شوراها بازوی توامند مدیران اجرایی بوده و باید در همه حوزه ها براساس آنچه قانون برای آنها تعیین کرده به دستگاه ها کمک کنند.

شاکری شمسی ابراز داشت: اعضاء شورای شهر نباید در حوزه هایی که جزء وظایف کاری آنها نیست وارد شوند.

وی بر لزوم عزم همگانی برای رفع مشکلات تاکید و تصریح کرد: باید از نیروهای متخصص و خبره برای امور استفاده شده و استفاده از خرد جمعی و مشورت با نخبگان نیز مدنظر قرار داده شود.

فرماندار یزد با تاکید بر لزوم اولویت بندی نیازهای هر منطقه، ابراز داشت: همکاری و تعامل شورای شهر و شهرداری می تواند در توسعه و رونق منطقه تاثیر بسزایی داشته باشد.

 

کد مطلب 2898174

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