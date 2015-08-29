بخش خصوصی حمایت و تقویت شود/لزوم اولویت بندی نیازهای مناطق

به گزارش خبرنگار مهر، محمود شاکری شمسی صبح شنبه در جمع اعضاء شورای اسلامی شهر زارچ؛ با گرامیداشت هفته دولت اظهار داشت: مردم باید در جریان خدمات صورت گرفته توسط دولت ها قرار گیرند.

وی با اشاره به لزوم استفاده از ظرفیت های مردمی در اجرای طرح ها افزود: بخش خصوصی باید حمایت و تقویت شود.

فرماندار یزد در ادامه از توجه ویژه دولت تدبیر و امید به شوراهای اسلامی خبر داد و افزود: در واقع شوراها بازوی توامند مدیران اجرایی بوده و باید در همه حوزه ها براساس آنچه قانون برای آنها تعیین کرده به دستگاه ها کمک کنند.

شاکری شمسی ابراز داشت: اعضاء شورای شهر نباید در حوزه هایی که جزء وظایف کاری آنها نیست وارد شوند.

وی بر لزوم عزم همگانی برای رفع مشکلات تاکید و تصریح کرد: باید از نیروهای متخصص و خبره برای امور استفاده شده و استفاده از خرد جمعی و مشورت با نخبگان نیز مدنظر قرار داده شود.

فرماندار یزد با تاکید بر لزوم اولویت بندی نیازهای هر منطقه، ابراز داشت: همکاری و تعامل شورای شهر و شهرداری می تواند در توسعه و رونق منطقه تاثیر بسزایی داشته باشد.