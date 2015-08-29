آخرین دستاوردها در حوزه سلول های بنیادی ارائه می شود

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر یاسر تهمتنی، دبیر علمی یازدهمین کنگره بین المللی سلول های بنیادی در جشنواره بین المللی تحقیقاتی رویان، با بیان اینکه در این کنگره مسائل پایه ای با کاربرد درمانی مورد بررسی قرار می گیرند، گفت: تکوین عصب و سلول های شبکه ای، زیست شناسی پانکراس و دیابت، تکوین عصب و سلول های شبکه ایه چشم، مهندسی بافت، پرتوانی، سرطان، استفاده از مدل های سلولی برای تشخیص بیماری ها که انقلابی در کاربرد اخلاقی حیوانات آزمایشگاهی است از محورهای مباحث یازدهمین کنگره بین المللی سلولهای بنیادی به شماره می رود.

وی در خصوص آمار مقالات یازدهمین کنگره بین المللی سلول های بنیادی، گفت: از ۵۱۵ مقاله رسیده به دبیرخانه کنگره، ۲۰۰ مقاله مرتبط با یازدهمین کنگره سلول های بنیادی است که از این تعداد ۷ مقاله به صورت سخنرانی و ۱۲۴ مقاله به صورت پوستر پذیرفته شده است.

وی ادامه داد: از این تعداد بیش از ۳۰ درصد مقالات خارجی هستند و از کشورهای ایتالیا، آلمان، امریکا، فرانسه، کانادا، هند و چین در این کنگره حضور دارند.

به گفته وی: کارگاه آموزشی جداسازی و تخلیص سلول های بنیادی مزان شیمی از منابع مختلفی همچون مغز استخوان، پالپ دندان و بافت چربی برگزار می شود.

وی با بیان اینکه یکی از محدود سلول های بنیادی، سلول های بنیادی مزان شیمی است، گفت: اینکه منبع تخلیص این سلول از کدام یک از منابع مغز استخوان، پالپ دندان یا بافت چربی است و کدام یک از اینها در درمان بیماری تاثیر دارد، جای بحث و بررسی را ایجاد می کند.

وی با بیان اینکه با دیدگاه تقویت نگاه بین رشته ای به برگزاری یازدهمین کنگره بین المللی سلول های بنیادی پرداخته ایم، گفت: شرکت کنندگان حوزه زیست شناسی، مهندسی و پزشکان در این کنگره حضور دارند که در ۷ محور از سه زاویه مختلف موضوع سلول های بنیادی را مورد بحث و بررسی قرار می دهند.

به گزارش مهر، شانزدهمین جشنواره بین المللی تحقیقاتی رویان از یازدهم تا چهاردهم شهریورماه در سالن همایش های رازی برگزار می شود. یازدهمین کنگره بین المللی سلول های بنیادی نیز در طی همین روزها برگزار می شود.