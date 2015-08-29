حسین نجابت در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به سخنان اخیر مقام معظم رهبری مبنی بر تلاش دشمن برای نفوذ در کشور به بهانه موضوع هسته‌ای، اظهار داشت: در رابطه با محتویات برجام و قطعنامه شورای امنیت، کارشناسان بررسی و اعلام نظر می‌کنند، اما ممکن است در پرتو برجام و در سایه آن، اتفاقات دیگری بیفتد.

وی در توضیح این مسئله گفت: یک طیف در کشور هستند که کعبه آمال آنها غرب است و البته اینها ریشه تاریخی دارند؛ این طیف اساساً اعتقاد دارند که اگر با غرب هماهنگ بوده و یار غار آنها باشیم، توسعه می‌یابیم.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون ویژه بررسی برجام در مجلس، عنوان کرد: این افراد همین برنامه جامع اقدام مشترک را بهانه قرار می‌دهند تا چنین روحیه‌ای را در کشور ایجاد کنند و طبیعتا قدم اول آن نیز این است که نفرت بحقی را که مردم ما از آمریکا دارند، کاهش دهند.

نجابت تصریح کرد: به همین دلیل است که مقام معظم رهبری پیش از این فرموده بودند که عده‌ای به دنبال بزک کردن دشمن هستند. این افراد در همین راستا، تصویر خوبی از آمریکا به بچه‌های معصوم و دانشجویان نشان می‌دهند.

وی با اشاره به آثار چنین رفتاری در مواجهه با غرب، گفت: وقتی این روحیه تقابل ما با نظام سلطه کاهش یافت و مدام از مفاهیمی مثل سرمایه‌گذاری خارجی و ورود تکنولوژی آنها سخن گفته شد، طبیعی است که توجه به جنبه خباثت و حیله‌گری آمریکایی‌ها کاهش می‌یابد و جامعه به سبک زندگی غربی تمایل پیدا می‌کند.

این نماینده مجلس ادامه داد: وقتی که می‌گوییم کعبه آمال عده‌ای غرب است، یعنی تلاش می‌کنند معیارهای غربی را در تمام شئون جامعه پیاده کنند.

تصور «تغییر کردن آمریکا» اشتباه محض است/ آمریکا هرجا بتواند به ما ضربه می‌زند

نجابت تصریح کرد: مذاکره درباره موضوع هسته‌ای انجام شده و به تعبیر مقام معظم رهبری، هنوز نه در این طرف تصویب شده و نه در آن طرف؛ اگر این مسئله باعث شود که از اصول خود دست بکشیم یا حتی تصور کنیم که آمریکایی‌ها تغییر کرده‌اند که می‌توانیم با آنها تعامل کنیم، اشتباه محض است؛ چرا که آمریکا تغییر نمی‌کند و در هر جای منطقه و جهان که بتواند به ما ضربه می‌زند.

وی همچنین درباره اختلافات آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها درباره موضوع برجام، این اختلافات را بازی بچه‌گانه خواند و اظهار داشت: آیا واقعا کسی از عوام ما نیز می‌تواند تصور کند که آمریکا و اسرائیل در راهبرد با یکدیگر اختلافی دارند!؟.

اگر منتقدان برجام را با صهیونیست‌ها مقایسه کنیم، موافقان را هم باید با آمریکا مقایسه کرد

نجابت ادامه داد: چگونه باید پذیرفت که آمریکایی‌ها از این ماجرا خوشحال و صهیونیست‌ها ناراحت هستند؛ این مسئله بیشتر یک بازی رسانه‌ای و نمایش مضحک است و بدتر از آن، این است که ما در چنین شرایطی منتقدین توافق را با اسرائیلی‌ها مقایسه کنیم.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون ویژه بررسی برجام در مجلس گفت: اگر بنا به مقایسه باشد، پس باید موافقان برجام را هم با آمریکایی‌ها مقایسه کنیم؛ حال این سوال پیش می‌آید که آمریکا بدتر است یا اسرائیل؟.

وی خاطرنشان کرد: مردم ما این مباحث را خوب می‌فهمند، بنابراین باید صبر کنیم و ببینیم در عمل چه اتفاقی می‌افتد، سپس شرایط را ارزیابی کنیم.

نجابت با بیان اینکه صرفنظر از همه این مسائل، ما با غربی‌ها در خصوص اداره جامعه و جهان اختلاف مبنایی داریم، تصریح کرد: با وجود این اختلاف مبنایی، برخی‌ها به دنبال کوتاه‌آمدن از اصول و مبانی هستند.