با این زن تک شاخ آشنا شوید

مجله مهر: «لیانگ زیژن» پیرزنی در یکی از روستاهای جنوب غربی چین است که به خاطر شمایل عجیبش، به زن «تک شاخ» معروف شده است. شاخ عجیب و غریبی که حدود ۱۳ سانتی‌متر طول دارد. تقریبا ۷ یا ۸ سال پیش، یک خال گوشتی بر سر این زن ظاهر می‌شود که خارش زیاد سر را برای او به همراه می‌آورد. «چاوجون» پسر این خانم می‌گوید: «ما همان زمان این مشکل را با روش‌های سنتی چینی درمان کردیم و دیگر اثری از آن نبود.»

اما این پایان بیماری او نبود؛ چرا که حدود دو سال پیش دوباره توده‌ای مانند شاخ در سر او ظاهر شد. این شاخ وقتی بزرگتر می‌شود که دختر این خانم هنگام شستن سر مادر، به طور تصادفی آن را می‌شکند. چاوجون می‌گوید: «حالا این شاخ آسیب‌های زیادی به مادرم وارد می‌کند و در خوابیدن او را دچار مشکل می‌کند. علاوه بر این، محل رویش شاخ هم به صورت مداوم خونریزی می‌کند.»

به گفته پزشکان این عارضه، یک تومور پوستی است که معمولا کوچک است؛ اما می‌تواند مثل تومور این خانم رشد غیرطبیعی هم داشته باشد و گرچه پزشکان معتقدند با عمل جراحی می‌توان این تومور را برای همیشه از بین برد، خانواده این مادربزرگ چینی، نگران سلامتی مادرشان پس از این جراحی هستند.

این اولین بار نیست که وجود چنین بیماری‌هایی در چین گزارش می‌شود؛ هرچند نمونه‌های حاد این شکلی بسیار نادر است. برای مثال در سال ۲۰۱۰ هم یک زن ‌شاخ‌دار گزارش شد که آن موقع با عنوان «زن شیطانی» معروف شده بود.