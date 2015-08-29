کتابداران باید پرچمدار فرهنگسازی و ترویج کتابخوانی در جامعه باشند

ابراهیم شمشیری صبح شنبه در حاشیه بازدید از کتابخانه های اصفهان در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه تا پایان سال ۹۴ قرار است ۴۴ نشست کتابخوان در اصفهان برگزار شود، اظهار داشت: لازم است فعالیت ها و طرحهای مختلفی در ارتباط با کتابخوانی در کشور برنامهریزی شود تا این کارها با نوعی همافزایی بتواند فضای جامعه را به سمت کتابخوانی سوق دهد.
وی افزود: نهاد کتابخانهها از گذشته تاکنون این امر را دغدغه خود می دانسته است و طرحهای مختلفی همچون ایستگاههای مطالعه، طرح کتابخوان، مسابقات کتابخوانی، کانون های نقد و بررسی کتاب و غیره را برنامهریزی کرده است.
مدیرکل امور کتابخانههای نهاد کتابخانهها با بیان اینکه طرحکتابخوان برنامه جدید نهاد کتابخانهها در راستای ترویج فرهنگ کتابخوانی در جامعه است، بیان داشت: در این طرح درصدد هستیم تا با کمک اهالی رسانه و دستاندرکاران رسانههای جمعی و اهالی کتاب و کتابخوانی شیرینی و لذت خواندن کتاب را برای بقیه مردم ملموس تر کنیم.
وی با بیان اینکه تمامی طرحهای کتابخوانی در کنار یکدیگر پازل ارتقای فرهنگ کتابخوانی را تکمیل و به نتیجه قابل قبولی منجر میشود، ابراز داشت: قرار است نشستهای کتابخوانی ابتدا در تمامی مراکز استانهای کشور و سپس شهرستانهای مختلف اجرا شود .
شمشیری بیان داشت: در عرصه کتاب و کتابخوانی نکته مهم این است که تنها یک دستگاه خاص مانند نهاد کتابخانهها وظیفه ندارد بلکه تمامی دستگاههای خاص در این ارتباط وظایفی دارند.
وی اضافه کرد: در دیدار مجموعه کتابداران کل کشور با رهبر معظم انقلاب در سال های گذشته ایشان به این امر اشاره کردند که ترویج کتابخوانی وظیفه تمامی دستگاههای مرتبط فرهنگی است.
مدیرکل امور کتابخانههای نهاد کتابخانهها با توجه به برگزاری سلسله نشستهای کتابخوانی در ارتباط با اینکه با دریافت بازخورد این نشستها در سراسر کشور تا چه میزان در جامعه تاثیر داشته است، تاکید کرد: نهاد کتابخانهها به عنوان یکی از این دستگاهها وظیفه خود می داند که این موضوع را دنبال و از ظرفیتهای تبلیغی مختلف استفاده کند اما این ظرفیت محدود است و نمیتوان تمامی توقعات را متوجه این دستگاه کرد بلکه رسانهها و از جمله صدا وسیما در این امر نقش اساسی دارند.
وی اضافه کرد: برای دریافت بازخورد و تاثیر طرح کتابخوان در ارتقای فرهنگ کتابخوانی هنوز زود است قضاوت کنیم اما با ادامه این روند و توجه بیشتر به آن به یقین در آینده نزدیک شاهد تاثیرات مناسب این طرح خواهیم بود.
شمشیری با توجه به عدم آشنایی برخی مسئولان با طرح کتابخوان در پاسخ به این پرسش که تا چه میزان در راستای دعوت از مسئولان شاخص در این نشستها برای آشنایی بیشتر با این طرح و هم افزایی میان دستگاه ها برای افزایش فرهنگ کتابخوانی برنامه ریزی شده است، گفت: در هر استانی مجموعه مرتبط موظف به دعوت از مسئولان در این نشست ها است اما تا حدی این انتقاد وارد است که بیشتر از این، در زمینه آشنایی مسئولان و مردم با این طرح می توان فعالیت های تبلیغی انجام داد.
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