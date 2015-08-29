چندین پروژه آموزشی در کرمانشاه افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری کرمانشاه، در پنجمین روز از هفته دولت بیش از ۱۰ پروژه آموزشی با اعتباری بالغ بر ۱۰۷ میلیارد ریال توسط معاون امور عمرانی استانداری در شهرهای مختلف استان افتتاح شد.

معاون امور عمرانی استانداری در مراسم افتتاح همزمان این پروژه ها که به صورت نمادین در مدارس ابتدایی مسکن مهر شهرک رازی ۲ و دبیرستان بیهقی کرمانشاه برگزار شد، گفت: ما از هر گونه کمک و مساعدت برای اجرای طرح های مربوط به آموزش و پرورش دریغ نمی کنیم.

مجتبی نیک کردار اظهار داشت: بخش آموزش و توجه به اجرای پروژه های آموزش و پرورش جزو اولویت های کاری ما در استان کرمانشاه است.

وی توجه به رشد و بالندگی دانش آموزان را کاری ارزشمند و بسیار مهم عنوان کرد و گفت: فرزندان و دانش آموزان، آینده سازان کشور هستند لذا ما باید با جدیت و اهتمام برای رشد و بالندگی این عزیزان تلاش کنیم.

شایان ذکر است برای احداث دبستان مسکن مهر رازی ۲ کرمانشاه که ۲ هزار و ۱۷۳ متر مربع زیر بنا دارد، اعتباری بالغ بر ۱۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال هزینه شده است.

این مدرسه دارای ۱۵ کلاس درس، آزمایشگاه، اتاق اداری، نمازخانه و ... بوده و همچنین مجهز به سیستم های گرمایشی، سرمایشی، هوشمندسازی، سیستم اعلام و اطفاء حریق و...است.

همچنین برای نوسازی و مقاوم سازی دبیرستان بیهقی کرمانشاه نیز اعتباری بالغ بر ۶ میلیارد ریال هزینه شده و به امکانات روز نیز مجهز شده است.

مابقی پروژه های افتتاحی در بخش آموزش و پرورش مربوط به شهرهای دیگر استان است که در هفته دولت امسال به بهره برداری رسیدند.