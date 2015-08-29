کلنگ‌ فازاول پردیس جامع دانشگاه نهاوند زده شد

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با سفر دكتر روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران به استان همدان و شهرستان نهاوند و تقارن آن با هفته دولت، مراسم کلنگ زنی و احداث فاز اول پردیس جامع دانشگاه دولتی نهاوند، در زمینی بالغ بر ده هکتار و اعتبار شش میلیارد و دویست میلیون تومان انجام شد.

در این مراسم دکتر محمود گودرزی وزیر ورزش و جوانان به نمایندگی از دولت تدبیر و امید پروژه دانشگاه نهاوند را کلنگ زنی کرد.

وی گفت: امروز شاهد کلنگ زنی این پروژه ملی هستیم و امیدواریم در دو سال آینده شاهد بهره برداری از آن باشیم، چرا که این پروژه مصوب سال ۹۱ بوده و بخش مهمی از اعتبارات آن تامین شده است.

وزیر ورزش و جوانان خاطرنشان كرد: امیدوارم پس از احداث کامل سایت دانشگاه نهاوند و بهره برداری از آن، روز به روز بر ظرفیت علمی و ورزشی شهرستان نهاوند افزوده شود و مردم نهاوند نیز مانند سایر نقاط کشور، از آهنگ رشد و توسعه عقب نمانند.