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۷ شهریور ۱۳۹۴، ۱۱:۴۷

کلنگ‌ فازاول پردیس جامع دانشگاه نهاوند زده شد

کلنگ‌ فازاول پردیس جامع دانشگاه نهاوند زده شد

همزمان با سفر رئیس جمهوری به استان همدان، مراسم کلنگ‌زنی فازاول پردیس جامع دانشگاه نهاوند انجام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با سفر دكتر روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران به استان همدان و شهرستان نهاوند و تقارن آن با هفته دولت، مراسم کلنگ زنی و احداث فاز اول پردیس جامع دانشگاه دولتی نهاوند، در زمینی بالغ بر ده هکتار و اعتبار شش میلیارد و دویست میلیون تومان انجام شد.

در این مراسم دکتر محمود گودرزی وزیر ورزش و جوانان به نمایندگی از دولت تدبیر و امید پروژه دانشگاه نهاوند را کلنگ زنی کرد.

وی گفت: امروز شاهد کلنگ زنی این پروژه ملی هستیم و امیدواریم در دو سال آینده شاهد بهره برداری از آن باشیم، چرا که این پروژه مصوب سال ۹۱ بوده و بخش مهمی از اعتبارات آن تامین شده است.

وزیر ورزش و جوانان خاطرنشان كرد: امیدوارم پس از احداث کامل سایت دانشگاه نهاوند و بهره برداری از آن، روز به روز بر ظرفیت علمی و ورزشی شهرستان نهاوند افزوده شود و مردم نهاوند نیز مانند سایر نقاط کشور، از آهنگ رشد و توسعه عقب نمانند.

کد مطلب 2898199
زهرا سیفی

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