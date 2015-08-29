بهره برداری از ۱۳۹ پروژه طی هفته دولت در شهرستان کرمانشاه

فضل الله رنجبر در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: همزمان با هفته دولت امسال در مجموع ۱۳۹پروژه و طرح عمرانی، خدماتی و اشتغالزایی در شهرستان کرمانشاه به بهره برداری رسیده است.

وی افزود: از این تعداد ۱۹ طرح مربوط به اشتغالزایی بوده که با اعتباراتی بالغ بر ۵۵ میلیارد تومان، ۳۰۰ فرصت شغلی در استان ایجاد کرده که از جمله مهمترین آن می توان به کارخانه تولید فرش زاگرس، بیمارستان دامپزشکی، طرح تولید دوغ و شیر طعم دار و روغن حیوانی اشاره کرد.

رنجبر در ادامه با اشاره به اینکه در بخش عمرانی از مجموع ۱۳۹ طرح اعلام شده ۱۲۰ طرح مربوط به بخش های عمرانی و خدماتی است، افزود: این ۱۲۰ طرح با اعتباراتی بالغ بر ۶۵ میلیارد تومان در بخش های مختلف کشاورزی، آبرسانی به بیش از ۱۳ روستا و آسفالت ۱۴ روستای تابع شهرستان و همچنین راه اندازی مرکز «ام. آر. آی» بیمارستان فارابی بوده است.

فرماندار کرمانشاه همچنین از احداث ۸ پایگاه بهداشتی در مناطق حاشیه نشین شهر کرمانشاه خبر داد و گفت: مرکز جامع درمانی شهرک امام خمینی(ره)، گازرسانی به ۳۱ روستای کرمانشاه و احداث فضای سبز آموزشی و سالن ورزشی از دیگر طرح های افتتاح شده در شهرستان کرمانشاه طی هفته دولت بوده است.

رنجبر اظهار داشت: از دیگر پروژه های اشتغالزایی افتتاح شده در هفته دولت نمایشگاه صنایع دستی است که با حضور تولیدکنندگان این صنایع و در قالب ۱۲۵ طرح دایر شده است.

فرماندار کرمانشاه افزود: همچنین در هفته دولت ۷ پروژه در قالب ۷ طرح عمرانی و اشتغالزایی با اعتباری بالغ بر یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان کلنگ زنی شده است.

وی دیدار با خانواده شهدای کارمند دولت و سخنرانی در مساجد شهر و دیدار با مردم را از دیگر برنامه های انجام گرفته در سطح شهرستان طی هفته دولت عنوان کرد.

رنجبر یادآور شد: از جمله برنامه هایی که در آخرین روز هفته دولت در کرمانشاه برگزار خواهد شد گردهمایی بزرگ اقشار مختلف جامعه با حضور استاندار است.